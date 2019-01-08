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影／凌晨奔中壢旅館！一開門「4鬼全陰笑等著」躺床秒被壓　修行者：快刪照

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記者陳怡伶／採訪報導

「1家4人爸爸、媽媽、兩個小孩一直想要跟我們玩......」女網友Elvy Tang上月28日與閨蜜前往桃園中壢一間汽車旅館訂房唱歌，期間突然發現浴室的燈不斷開開關關，嚇壞的她因為喝茫了，超有膽拿著平安符狂譙髒話「X你X」，下秒燈瞬間好了；但她一退房卻被體質敏感的閨蜜告知「那房間有4個鬼，我還被小男孩壓了」，而且手機裡還錄下一家人的鬼影，讓她超崩潰直奔廟裡拜拜。

▲▼凌晨奔中壢旅館！一開門「4鬼全陰笑等著」躺床秒被壓　修行者：快刪照。（圖／Elvy Tang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲錄下的影片全都錄下鬼了，還4個。（圖／Elvy Tang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

Elvy Tang在臉書「爆廢公社」透露，她與兩個好姊妹晚上就去中壢一間汽車旅館唱歌，歡唱時看見體質比較敏感的閨蜜一直盯著浴室，臉上還露出「有東西」的神祕臉情，害她也不自主死盯浴室狀況，沒想到眼神才剛轉過去，浴室裡的燈立刻自己關掉，但隨後電燈又開了，嚇得她傻站在原處。

由於閨蜜體質從以前就很敏感，常看到阿飄的關係，她當下就覺得怪怪的，但當時喝到有點茫的她膽子超大，直接衝去浴室檢查，結果一踏進去，電燈就自動開開關關，害她覺得超毛；但已喝到失去理智的她拚了，把包包裡平安福用力拍在洗手台上，嘴裡直接飆罵「X你X，我們只是來唱歌不要在那邊亂，亂X小，再給我關燈試試看。」

▲▼凌晨奔中壢旅館！一開門「4鬼全陰笑等著」躺床秒被壓　修行者：快刪照。（圖／Elvy Tang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲這張有明顯的長髮女鬼，原PO不敢盯著這張照片。（圖／Elvy Tang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

Elvy Tang的恐嚇還真的見效，本來開開關關的燈竟然不再有動靜，她見狀後也安心繼續唱歌，接下來洗澡、刷牙都沒有再發生奇怪的事情，最後也安心睡覺了，沒想到更恐怖的在睡著後，但閨蜜忍著不說，她隔天酒醒也天真地以為沒有什麼事，直到退房被告知才正式知情「我遇鬼了」。

Elvy Tang接受《ETtoday新聞雲》採訪時透露，閨蜜當下都沒有告訴她實情，直到各自回家後才講出細節，「我們3人人睡覺後，朋友就被鬼壓床了，掙扎也擺脫不了，只能靠念經採擺脫，也有夢到小男孩，那電燈也是那個小男孩在亂玩的，不過那4鬼好像只是想逗弄我們而已，也沒有真的想要幹嘛，隔天退房後也沒有覺得怪怪的。」

▲▼凌晨奔中壢旅館！一開門「4鬼全陰笑等著」躺床秒被壓　修行者：快刪照。（圖／Elvy Tang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲各位有看出端倪嗎？（圖／Elvy Tang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

聽閨蜜講完後，她嚇得趕緊調出當時在現場拍的影片，並在群組瘋狂討論，才發現當時房間裡有4個鬼，而且是「一家人」。Elvy Tang驚慌說，能感應到阿飄的閨蜜說她當下飆髒話後，能感覺到祂們有往後退遠離，「我們也有重看影片，真的有在浴室兩片玻璃門，與浴室外發現一些影子，真的很毛。」

越想越恐怖的Elvy Tang，再把影片傳給另一位有在修行的朋友看，也真的證實「有東西」；她表示，朋友平常也能感應到，也說過曾在那間汽車旅館發生過撞鬼事件，所以不敢再去了，「不過朋友說『只是地縛靈，並不會跟回家』，但還是勸我把影片刪掉，最後去龍山寺拜拜，不想再想起這恐怖事！」

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▼一家4口猛盯著Elvy Tang 3人。（圖／Elvy Tang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲▼凌晨奔中壢旅館！一開門「4鬼全陰笑等著」躺床秒被壓　修行者：快刪照。（圖／Elvy Tang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▼朋友當下被鬼壓床瘋狂念經，才躲過一劫。（圖／Elvy Tang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲▼凌晨奔中壢旅館！一開門「4鬼全陰笑等著」躺床秒被壓　修行者：快刪照。（圖／Elvy Tang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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關鍵字：中壢,桃園,汽車旅館,X檔案

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