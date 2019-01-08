400億補助低薪族？Sway：哪個白癡想的　不如打房救經濟

▲房產名家Sway認為，台灣人不結婚、不生小孩最主要的原因就是沒錢。（圖／記者許力方攝）

財經中心／綜合報導

總統蔡英文在元旦拋出「經濟紅利」的議題，擬針對月薪3萬元以下低薪族及中低收入戶發放補助，引起社會及學界輿論。房產名家Sway直指，該政策比消費券還爛，不知道是哪個白癡想的，還不如打房救經濟。

少子化海嘯席捲全台，去年新生兒人數僅18萬1601人，跌破8年新低，結婚對數僅13.5萬對，也創9年新低。稍早前Sway在臉書發文表示，少子化是房價與經濟最大的殺手，大家不結婚、不生小孩，日本現在的模樣就是我們以後的樣子。

Sway認為，台灣人不結婚、不生小孩最主要的原因就是沒錢，對於月薪不到3萬的300萬個上班族來說，不是不想結，是怕結不起。結了婚後，也不是不想生，是生不起、養不起，這年頭要養一個小孩，跟過去父母那輩的成本完全不同，由於房價都被上一代炒高了，這一代根本無力買屋生養小孩。

即便家裡有房，但結了婚、生了小孩也就不夠住了。「你以為雙薪家庭買得起夠格的房？一堆建商蓋一堆爛房，還要賣那麼貴，天價買漏水屋常常上新聞，何必拚死拚活卻養一間爛房子？乾脆不要生，把錢拿去國外逍遙，這才是人過的日子。」

當有人質疑房價過高時，每每就會有人認為是由於現代人只想住市中心，對此Sway指出，市中心住久了，是有能力買郊區，可是誰想要以後開車上班一個半小時，或是擠捷運一個小時？「住郊區根本就不利上班族，誰想拿前途去搏一間房子。」

Sway說，300萬個人等蔡總統的1萬多元紅包，但這種收買式的小紅利根本就無效，政策比消費券還爛，真不知是哪個白癡想的，還不如打房救經濟，讓300萬個人生得起養得起住得起。