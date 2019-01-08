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台灣1/5毛小孩吃過福壽飼料　高度超過千座101大樓　躍居全台最大寵物食品商

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▲福壽實業因為向中南美友邦，進口黃豆、芝麻等原物料製油，對促進邦交有相當大的幫助，董事長洪堯昆（右二）曾獲頒外交之友勳章。（圖／福壽提供）

▲福壽實業因為向中南美友邦，進口黃豆、芝麻等原物料製油，對促進邦交有相當大的幫助，董事長洪堯昆（右二）曾獲頒外交之友勳章。（圖／福壽提供）

記者林淑慧／台北報導

今年邁向百年歷史的福壽實業，是台灣第一大的寵物食品製造公司，董事長洪堯昆今（8）日表示，福壽研發第一款以台灣藜為主原料的寵物乾糧，也為高齡寵物開發無穀低敏食品，均秉持在地企業使用在地原料、在地生產的理念。

福壽實業今天舉辦年終媒體餐敘，董事長洪堯昆表示，福壽在台灣耕耘寵物食品市場超過30年，其所生產的寵物食品，堆疊起來的高度相當於1136座台北101大樓，穩坐台灣第一大寵物食品製造商。

董事長洪堯昆表示，「提供全民健康安全的食糧」一直是福壽的企業使命，也包括全民的毛小孩家人，而福壽的寵物食品繼全面採用契作的產非基因改造玉米後，再與台東太麻里地區農會合作，使用台灣本土栽種的台灣藜製作寵物食品，成為台灣寵糧的創舉。

另外，福壽也打出艾思柏的高階寵物食品新品牌，為高齡寵物開發無穀低敏食品，例如添加高含量離胺酸，強化熟齡保健的貓食，以及添加天然納豆酵素、天然磷蝦油的犬食，以為搶攻寵物食品的分眾市場。

成立於1920年的福壽實業，以生產花生油、芝麻油起家，十多年前搭上「無毒農業島」的政策順風車，以發展綠色企業為轉型方向，除為地球環保盡一份心力，也為邁向百年基業創造加值空間。

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關鍵字：寵物,食品,福壽,洪堯昆

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