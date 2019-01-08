美中重返談談判桌　台指期連2天反彈攻上9600點大關

▲美股大漲助威，台指期連續2個交易日開高走高，今天再度重返9600點關卡。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

美中重返談判桌，加上美國聯準會（Fed）主席鮑威爾釋出鴿派談話，緩解市場近來的緊張氣氛，激勵美股4大指數一片紅通通，其中道瓊工業平均指數大漲近百點，亞股也連2日上演反彈行情，台指期今（8）日開高走高，早盤漲逾40點，3大期指活蹦亂跳，成功站回9600點大關。

美中恢復貿易談判，緩解市場緊張氣氛，使得美股4大指數全面收高，其中道瓊工業平均指數終場上漲98.19點，漲幅0.42%，收在23531.35點；那斯達克指數收高84.62點，漲幅1.26%，以6723.47點作收；標準普爾500指數也漲17.75點，漲幅0.7%，收報2549.69點；費城半導體指數尾盤上揚22.28點，漲幅1.95%，收1166.24點。

美股強彈，台股周一順利化解破底危機，台積電、大立光、鴻海等蘋概股帶頭衝，盤中一舉重返9500點大關，終場大漲207.79點，收在9590.3點，成交值918.67億元，三大法人同步站在買方，合計買超105.92億元，自營商買超15.26億元，投信買超8.33億元，外資及陸資買超82.33億元，可見外資逐漸歸隊。

台指期也跟著開高走高，一開盤直接飛越9500點大關，3大期指一片紅通通，盤中一度向上攻高9600點，終場上漲193點，以9563點作收。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1萬1632口至1萬13367口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加8112口至3萬7763口。