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陸人行2階段降準　小摩：陸經濟需要更有力的寬鬆政策

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▲▼中國人民銀行。（圖／CFP）

▲中國人民銀行。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

中國人民銀行（中國央行）4日宣布，2019年第一波全面降準政策，本月內分兩次共降低存款準備金率一個百分點，將釋放人民幣1.5兆元（約新台幣6.8兆元），人行這次全面降準1個百分點，是2019年以來首次降準。但外媒引述分析師說法指出，中國大陸經濟需要比還更有力的政策

據CNBC報導，摩根大通（JP Morgan，小摩）分析師Hannah Anderson指出，雖然中國人民銀行已宣布本月內分兩次共降低存款準備金率一個百分點，將釋放人民幣1.5兆元，但他表示「我認為中國大陸的經濟需要比政府迄今為止更為有力的寬鬆政策」。

中國大陸從2018年開始已經連續5次降準，全是為了刺激金錢流動藉此提振經濟，同時也鬆綁銀行的放貸限制。但Hannah Anderson認為，截至目前為止，中國大陸用來支出和投資的資金流動性仍不高，他同時也預估中國大陸政府未來將進一步採取寬鬆政策。

無獨有偶，研究公司Capital Economics的首席經濟學家Mark Williams也表示，降息將會是中國人民銀行下一步可能採取的措施，但效果可能不會非常顯著。目前很多跡象都顯示中國大陸經濟增長仍處於放緩的狀況，且該國仍面臨貿易戰所帶來的經濟壓力。

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關鍵字：中國大陸,中國人民銀行,央行,中央銀行,小摩,摩根大通,分析師,寬鬆政策

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