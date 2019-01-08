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巴西股市再上揚　謝金河：企業界對新總統充滿期待

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▲▼ 「巴西川普」博爾索納羅（Jair Bolsonaro）2019年元旦宣誓就職。（圖／路透）

▲「巴西川普」Jair Bolsonaro 於2019年元旦宣誓就職。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河7日在臉書發文表示，去年在全球股市一片跌勢當中，巴西股市逆勢上揚，漲幅高達15.03%，成為全球表現亮眼的市場，進入2019年，短短幾個交易日而已，巴西股市又上漲近5.47%，這與企業界對於元旦才剛上任的新總統Jair Bolsonaro有諸多期待有關聯

謝金河表示，巴西新總統Jair Bolsonaro經過兩輪投票終於以55%得票率勝出，並於今年元旦正式就職，他個人為極右派政治領袖，常被暱稱為「巴西川普」。巴西在2003到2016年間一直是由左派執政，這次是首度出現右派總統，且過去左派執政期間，貪腐成風，因此這次Jair Bolsonaro上任，對巴西股市產生一定的激勵作用

去年在全球股市一片跌勢當中，巴西股市逆勢上揚，漲幅高達15.03%，成為全球表現亮眼的市場，但其實早在2017年，巴西股市的漲幅更高達26.85%。進入2019年，短短幾個交易日而已，巴西股市又上漲近5.47%，顯示出巴西企業界對新總統的期待。

此外，謝金河也指出，Jair Bolsonaro非常喜歡台灣，他在去年就曾經來訪我國，許多他的台灣好友都陪他唱由台灣，吃遍寶島美食。對此，中國大陸駐巴西大使曾批評他「冒犯中國主權和領土完整」，但Jair Bolsonaro也回擊「中國人不是在巴西買東西，而是正在買下巴西！」因此，究竟Jair Bolsonaro上任後，他「親台反中」的立場會不會出現變化，值得關注

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