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受惠出貨旺季　美喆單月營收2.92億元創全年新高

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▲美喆國際上月攜手雲南設計師協會共同舉辦「2018 “美喆” 雲南室內設計年會」，多達近500位專業室內設計師齊聚一堂，分享石塑地板產品技術與應用。（圖／美喆國際提供）

▲美喆國際上月舉辦「2018 “美喆” 雲南室內設計年會」，多達近500位專業室內設計師齊聚一堂，分享石塑地板產品技術與應用。（圖／美喆國際提供）

記者林淑慧／台北報導

國際石塑地板製造業者美喆國際公佈最新財報，受惠年底出貨旺季，帶動外銷ODM代工與自有品牌銷售暢旺，美喆2018年12月合併營收達2.92億元，不僅較上月2.77億元成長5.41％，更創下全年單月營收新高記錄。

美喆國際主管表示，受惠於旗下自有品牌銷售表現仍保持高雙位數成長，以及外銷代工訂單回溫，讓整體產能稼動率保持良好水位，挹注集團去年下半年營收表現逐月成長，12月營收更繳出全年單月營收新高之成績。

另外，由於外銷代工訂單需求持續提升，包括歐洲地區主要客戶拉貨力道重回過往水準、北美地區持續拓展客戶帶動銷售採購的增加，均為集團營運成長增添動能。

展望後市，美喆國際表示，集團積極推動美喆、普隆兩大自有品牌業務，並在上月攜手雲南設計師協會共同舉辦「2018 “美喆” 雲南室內設計年會」，多達近500位專業室內設計師齊聚一堂，分享石塑地板產品技術及應用，有利於提升兩大自有品牌之能見度。

依據財報，美喆國際2018年第四季自結合併營收達8.25億元，亦較第三季成長13.28％。法人表示，美喆自有品牌業務採取擴大經銷通路合作、異業結盟等效益持續發酵，帶動2018年自有品牌銷售表現較2017年大幅成長。

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關鍵字：塑膠地板,美喆,普隆

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