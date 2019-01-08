年前擬發400億紅包　專家：「救命錢」可解燃眉之急卻埋下1隱憂

▲yes123求職網發言人楊宗斌。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

2019年一開始，總統蔡英文在元旦拋出「經濟紅利」的議題，要將經濟成長的紅利優先分享給收入較少的民眾，不過人力銀行認為，從時機點來看，確實能夠解決民眾手頭吃緊的燃眉之急，不過若想要趁機提振內需經濟，效果恐怕有限，短期補助僅屬「杯水車薪」。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，政府規劃將在農曆年前發放萬元出頭的現金補貼，以時機來看，正值農曆春節前，確實能夠解決勞工手頭吃緊狀況，或是擔憂遭到裁員、減薪的上班族，只能仰靠小額信貸、勞保紓困貸款，若是有這筆來自政府的「紅包」，確實能解決燃眉之急。

不過他認為，這個紅包只是被勞工視為「救命錢」，想要藉此增加或刺激過年期間的消費，效果恐怕有限，畢竟短期補助僅屬「杯水車薪」，仍需長期且穩定的收入增加、財務改善，才有可能挹注到內需經濟。

▲小英政府擬發400億紅包給低薪族，專家認為，短期補助僅屬「杯水車薪」，效果恐有限。（示意圖／記者周宸亘攝）

政府向來努力想要解決低薪問題，楊宗斌說，單靠基本工資提高、減稅，以及保護非典就業者，雖然有助改善弱勢勞工的生活，不過關鍵仍在於推動台灣產業升級，往高附加價值方向轉型，以及打造投資環境，解決「五缺」問題，吸引外資來台設廠、設據點，或者讓台商「鮭魚返鄉」，藉以提高從業人員薪資，出現擴編需求。

楊宗斌進一步指出，官方積極輔導失業勞工、怯志工作者就業，例如提供符合市場缺工需求的職業訓練，習得一技之長，縮短「學用落差」，化解「學歷貶值」問題，先求有份正職工作，再逐步改善收入窘境。最後也不忘呼籲雇主，公司一旦出現盈餘，更要樂於與員工們，分享業績成長的果實。