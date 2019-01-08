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發400億紅包給低薪族被罵爆　專家點出關鍵台灣「地下經濟」太多

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▲▼中華經濟研究院代理院長王健全。（圖／記者紀佳妘攝）

▲中經院代理院長王健全。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

小英政府在元旦釋出「分享經濟紅利」的議題，有意優先分享經濟成長紅利給收入較少的民眾，此舉卻引來一片撻伐聲浪，不過中經院代理院長王健全認為，減稅紅包400億要怎麼樣用得好、用得巧，事實上短期內可優先鎖定「三中一青」，針對中小企業、中低收入、中南部及青年族祭出福利後，不僅能提高政府支持度，還能有利後續推動後續政策。

中華經濟研究院代理院長王健全表示，政府若有減稅紅包400億元，可將這筆錢分成兩部分運用，舉例來說，一半的錢可優先幫助弱勢族群，鎖定「三中一青」，也就是中小企業、中低收入戶、青年族，協助中小企業轉型、年輕人創業及就業的媒合或是中低收入戶發放消費券等，讓這群人感覺到一絲希望，還可拉升政府的支持度，更有利於後續推動中長期政策。

隨著數位經濟時代的來臨，王健全說，另一半的減稅紅包則可運用在企業的升級與轉型，政府可幫助企業投入人工智慧（AI）相關產業的投資，「救急跟救長期應該雙管齊下」，短中長期政策同時併進，效果才會更加顯著。

▼金融,投資,鈔票,1000元,消費。（圖／記者張一中攝）

▲專家建議政府減稅紅包，可優先鎖定「三中一青」，讓這群人感受到一絲的希望。（示意圖／記者張一中攝）

過去2年經濟成長、稅收超過預期，總統蔡英文將經濟紅利，優先分享給收入較低的民眾，卻引來許多民怨。王健全對此指出，台灣有很大比例是地下經濟，「有些人薪水看起來很少，但有一些業外收益」，甚至可以不用報稅，才會讓人感覺不公平，但從稅收對象來看，其實繳稅最多的是高所得的人，繳稅占逾5成以上。

至於減稅紅包發放的時間點，王健全認為，年節即將到來，加上經濟不景氣，若現在發放給中低收入戶，消費意願也會大幅提升，因為平時花費恐不太夠，同時也會對內需帶來刺激作用，因此選擇在過年或年節發放有點「救急」味道，或是也可選擇內需較弱時實施，讓內需市場維持一定熱度。

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關鍵字：經濟紅利,蔡英文,王健全,消費,內需,過年,景氣,經濟,紅包,三中一青

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