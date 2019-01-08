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400億紅包救低薪「怎麼發都不對」　月薪低、收入高還有這2情況難排富

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▲台經院「5月景氣動向調查報告」記者會,院長林建甫,景氣預測中心主任孫明德,研究六所所長吳孟道▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台經院景氣預測中心主任孫明德。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

政府擬發400億元的經濟紅利，要發一次性紅包給低薪族，不過專家認為，政府要從財政平衡、發放對象、發放方式等面向來思考，若稅收好就多花，一旦出現稅收不好的情況，屆時恐怕又要舉債，加上發放對象難以界定，不管哪種方式都很難做到排富，「怎麼發都不對」，因此最好的方式就是讓這筆錢自然去平衡，相對會好一點。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德表示，首先從財政平衡來看，近幾年稅收超徵主要是股市、出口表現，以及關稅增加，但今年景氣恐不如去年表現，稅收搞不好還會少收，因此當去年稅收好就多花，今年稅收不好，恐怕還得舉債，從財政平衡角度來看，並不是件穩健的事情。

▲紅包，開工，經濟，紅利，年終，獎金。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲政府研擬發放經濟紅利的方案，不過專家建議政府要從3面向探討。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

再者是發放對象，孫明德認為，無論所得稅是否調降、薪資3萬元以下或其他方式，不管哪種方式都很難做到排富，民眾都容易產生不公平的感覺，舉例來說，有些人薪資所得不高，但家裡有房地產、股票，另一類則是部分台幹薪資分成2部分發放，因此在台灣、大陸都有所得，普遍來說台灣薪資也就沒那麼高，最後一種是攤販，有些不用申報所得稅，但背後收入並不低，整體來說，「怎麼發都不對」，都會引發諸多爭議。

最後是發放方式，孫明德說，發放方式若以現金為主，其實與2009年發放消費券的概念是一樣的，民眾買什麼根本不知道，若花費在進口的手機、產品等，對台灣經濟的幫助並沒有那麼大，反而以食物抵用券或替代食物券等方式，購買台灣的農產品、台灣生產的商品，對經濟的幫助、效益更大。

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關鍵字：經濟紅利,蔡英文,紅包,減稅,孫明德,台經院,經濟,景氣,消費券

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