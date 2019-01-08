CES聚焦5G、AI　聯發科領概念股吹多頭號角

記者周康玉／台北報導

美國消費性電子展（CES）9日（美國時間8日）展開，主題聚焦5G、AI和物聯網等熱門技術，全球各大廠商將在展場中宣布相關布局，相關概念股也提前吹起多頭號角，包括台積電漲2.4%、智原漲2.56%、聯發科漲0.92%等。

IC設計龍頭廠聯發科，涉足5G和AI甚深。其中5G數據機晶片已經完成設計定案，預計2019年上半年有望進入量產，下半年進入市場；同時也會大秀AI晶片，除了應用在智慧手機外，智慧家庭和物聯網（IoT）也是參展重點。

台積電7奈米從去年第4季量產，透過先進製程，切入AI、5G和高效能運算（HPC）晶片，輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、高通、英特爾、華為、賽靈思（Xillinx）等都是率先採用的大客戶，換言之，台積電是AI和5G發展的重要關鍵，預期7奈米製程在今年營收比達20%的目標。

隨著CES即將開展，將帶動台廠供應鏈，除了台積電提供先進製程及高端晶片的，創意、世芯-KY、智原、力旺等ASIC、IP供應商將成為市場投資標的；深耕物聯網的工業電腦龍頭研華也備受市場期待。

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示，AI人工智慧應用百花齊放，舉凡：智慧語音、智能理財、智慧住宅、智慧捷運網絡、智能家電管理、娛樂平台、無人工廠與無人商店等，無所不包。AI不只改變各行各業的商業模式，更為產業帶來加值的效益。包括美國傳統零售業的沃爾瑪、PC霸主的微軟，都運用AI華麗轉身。

陳世杰表示，AI在產品應用上自去（2018）年全球普及率已達16%，參照過去新興科技包括網路、智慧手機等，到達此滲透率，就會出現爆發性成長。

▼美國消費性電子展（CES）9日展開，主題聚焦5G、AI和物聯網等熱門技術。（圖／CES協會）

中價位享新技術！NVIDIA GeForce RTX 2060顯示卡正式問世

科技風向球CES下周登場聚焦5G、AI 台廠大咖重兵集結