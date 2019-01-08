　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

CES聚焦5G、AI　聯發科領概念股吹多頭號角

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼CES概念股。（資料來源：台新投顧；統計日期：2019/1/7）

記者周康玉／台北報導

美國消費性電子展（CES）9日（美國時間8日）展開，主題聚焦5G、AI和物聯網等熱門技術，全球各大廠商將在展場中宣布相關布局，相關概念股也提前吹起多頭號角，包括台積電漲2.4%、智原漲2.56%、聯發科漲0.92%等。

IC設計龍頭廠聯發科，涉足5G和AI甚深。其中5G數據機晶片已經完成設計定案，預計2019年上半年有望進入量產，下半年進入市場；同時也會大秀AI晶片，除了應用在智慧手機外，智慧家庭和物聯網（IoT）也是參展重點。

台積電7奈米從去年第4季量產，透過先進製程，切入AI、5G和高效能運算（HPC）晶片，輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、高通、英特爾、華為、賽靈思（Xillinx）等都是率先採用的大客戶，換言之，台積電是AI和5G發展的重要關鍵，預期7奈米製程在今年營收比達20%的目標。

隨著CES即將開展，將帶動台廠供應鏈，除了台積電提供先進製程及高端晶片的，創意、世芯-KY、智原、力旺等ASIC、IP供應商將成為市場投資標的；深耕物聯網的工業電腦龍頭研華也備受市場期待。

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示，AI人工智慧應用百花齊放，舉凡：智慧語音、智能理財、智慧住宅、智慧捷運網絡、智能家電管理、娛樂平台、無人工廠與無人商店等，無所不包。AI不只改變各行各業的商業模式，更為產業帶來加值的效益。包括美國傳統零售業的沃爾瑪、PC霸主的微軟，都運用AI華麗轉身。

陳世杰表示，AI在產品應用上自去（2018）年全球普及率已達16%，參照過去新興科技包括網路、智慧手機等，到達此滲透率，就會出現爆發性成長。

▼美國消費性電子展（CES）9日展開，主題聚焦5G、AI和物聯網等熱門技術。（圖／CES協會）

▲▼CES。（圖／科技部、CES協會）

中價位享新技術！NVIDIA GeForce RTX 2060顯示卡正式問世

科技風向球CES下周登場聚焦5G、AI　台廠大咖重兵集結

ET快訊
國三女兒多次逃學溜回家！媽怒打2下…真相曝光超不捨
快訊／金正恩「應習近平邀約」確定訪陸4天
周孝安驚爆周旋5女！　她握「鹹濕訊息」揭花心真面目
吳怡霈「眼球運動」3分惹他大哭
金正恩再訪北京？韓媒：北韓列車已入中國

關鍵字：CES,5G,AI,科技部,概念股

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

影／第一金全球人工智慧基金14日發行　迎AI大爆發

旺宏去年營收達369億元　創歷史新高

CES聚焦5G、AI　聯發科領概念股吹多頭號角

400億紅包救低薪「怎麼發都不對」　月薪低、收入高還有這2情況難排富

發400億紅包給低薪族被罵爆　專家點出關鍵台灣「地下經濟」太多

受惠出貨旺季　美喆單月營收2.92億元創全年新高

年前擬發400億紅包　專家：「救命錢」可解燃眉之急卻埋下1隱憂

千億中藥帝國倒塌　股價數度「閃崩」被盯上調查

景氣轉壞加速引資來台　國發會祭5招救經濟

康友2018年營收51.77億元創新高　看好疫苗挹注動能

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

聲林之王生存週記(13)之場邊花絮

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

南投婦人養雞半年60隻變4隻　原來被1歲萌石虎當自助餐啦

歌迷點歌出現「兩頭冠佑」　五月天虧：坐高鐵恥度要很夠

孫肇谷《浪流連》唱入人心　 林宥嘉讚：神奇的歌者！

高雄浪遭人電擊虐待整夜慘叫 身上多處焦痕...7天無法進食

影／第一金全球人工智慧基金14日發行　迎AI大爆發

旺宏去年營收達369億元　創歷史新高

CES聚焦5G、AI　聯發科領概念股吹多頭號角

400億紅包救低薪「怎麼發都不對」　月薪低、收入高還有這2情況難排富

發400億紅包給低薪族被罵爆　專家點出關鍵台灣「地下經濟」太多

受惠出貨旺季　美喆單月營收2.92億元創全年新高

年前擬發400億紅包　專家：「救命錢」可解燃眉之急卻埋下1隱憂

千億中藥帝國倒塌　股價數度「閃崩」被盯上調查

景氣轉壞加速引資來台　國發會祭5招救經濟

康友2018年營收51.77億元創新高　看好疫苗挹注動能

「400億年前大紅包」卓榮泰提4大問題點：這筆錢沒更好用途嗎？

食物常冰到過期...小心冰箱成細菌溫床　專家教你分類管理！

豪哥麻吉帕森斯灰熊生涯告終　要不到歸隊時間不願打G聯盟

影／第一金全球人工智慧基金14日發行　迎AI大爆發

日本瘋傳「熱布丁吐司」食譜公開　甜甜熱熱冬天吃一口好幸福

宏正單身3年認「喜歡長腿妹」　想38歲前當爸：有房就結婚！

旺宏去年營收達369億元　創歷史新高

國三女兒多次「逃學溜回家」！媽媽一掌怒打2下…真相曝光讓人不捨

快訊／金正恩應習近平邀約　1/7-1/10確定訪陸4天「過生日」

當媽媽後　也能保有自我！Gochui 創辦人何慧凌道出女人心聲

BMW衝國中操場！狂飆甩尾2圈 學生嚇壞...駕駛到案：只是無聊

財經熱門新聞

千億中藥帝國倒塌　股價數度閃崩..

今年電動車補助　買新車拿3.3..

RIMOWA回來了！高林實拿下..

400億紅包拚經濟挨轟　全是它..

400億紅包怎麼發才公平？專家..

400億紅包拚經濟？專家4字妙..

景氣轉壞加速引資來台　國發會祭..

康友2018年營收51.77億..

受惠出貨旺季　美喆單月營收2...

再創歷史新高　葡萄王去年12月..

外幣投資人照過來　2019年金..

蘋果下修財測　外媒：全因iPh..

華碩共同執行長1/13首次尾牙..

川金會破局　台股收紅站穩所有均..

更多熱門

相關新聞

中磊去年Q4營收96.6億元　季增13%創年度新高

中磊電子（5388）今天（7日）公布財報，2018年第4季營收達96.6億元，較上季營收85.2億元，季增率逾13%，單季營收創當年度新高紀錄，接下來將參加本週在美國拉斯維加斯登場的CES 2019消費電子展，秀出新世代AIoT及M-IoT智慧物聯網解決方案。

AT＆T替安卓手機換上5G E圖案

宏碁CES展前發表新款Chromebook

蘋果罕見巨幅廣告　主打保護隱私

CES展參展陸企減少20％

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

爆廢公開／中藥洗牙神器 木賊草

心好累！感情出現「8跡象」快分手

「洗手間測試」讓她1天怒分手！

茵茵「誰那麼笨」斷開夢多！

妻「飛大半個地球」陪宥勝吃晚餐

她祭100請人幫倒垃圾　結局超無解

柯南長大變新一！《柯南》特別篇閃爆CP粉

鈕承澤「10秒床戲」畫面曝光！

《RM》開記者會！　李光洙認愛⋯7成員陪身旁

他咬包子見5顆子孫袋！網：賺到快吞

高三生染貓癮　下課埋頭狂吸15秒

曹西平60歲生日「家人全沒了」

TOYOTA Yaris變跨界休旅車

400億補助低薪族　行政院說話了

一坨毛以為動物　一戳頭皮發麻

更多

最夯影音

更多

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

聲林之王生存週記(13)之場邊花絮

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面