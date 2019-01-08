影／第一金全球人工智慧基金14日發行　迎AI大爆發

記者周康玉／台北報導

2018年全球主要國家股市全數下跌，然而，ROBO AI指數卻逆勢大漲21.55%，掌握這一波AI先行者的豐收機會，第一金投信預計在1月14日募集旗下第4檔AI系列基金。

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示，AI人工智慧應用百花齊放，舉凡：智慧語音、智能理財、智慧住宅、智慧捷運網絡、智能家電管理、娛樂平台、無人工廠與無人商店等，無所不包。

陳世杰表示，AI不只改變各行各業的商業模式，更為產業帶來加值的效益。如：傳統零售業的沃爾瑪、PC霸主的微軟，都積極運用AI華麗轉身。

第一金投信自2015年起先後發行全台首檔AI機器人、AI FinTech金融科技與AI精準醫療基金後，將在1月14日，發行全台首檔AI人工智慧基金，完整涵蓋從上游技術到中下游應用的AI產業鏈。

陳世杰認為，由於AI技術的成熟化發展，主導PC產業的英特爾和微軟，都挾著技術優勢，引領風騷20年；提供AI技術的公司，未來表現也將大放異彩，成為全球科技業的佼佼者。

陳世杰表示，相較於前3檔AI基金，主要著重在應用面，這一檔將專注在技術與軟體的層次，投資範圍包括：5G、雲端、大數據收集與分析、運算、感知元件、機器學習、系統軟體平台等，而且7成以上都是大型股，再搭配3成的中小型股，大小通吃。

此外，這檔基金將以ROBO AI指數作為參考指標，並依據AI營收占比、企業應用AI占比、AI領域市場地位等指標，建立一套獨特的AI Score股票評選模型，將經理人的主動選股能力，結合參考指數的被動式操作，靈活布局，全面掌握AI先行者的豐收機會。

▼AI人工智慧應用百花齊放。（圖／達志影像）