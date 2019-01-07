景氣轉壞加速引資來台　國發會祭5招救經濟

▲行政院今天召開加速投資會議，國發會提出五招救台灣經濟。（圖／記者季相儒攝）

記者馮建棨／台北報導

當美中貿易衝突持續升高，引發全球經濟情勢走緩，國內外研究機構紛紛表態「不看好」今年經濟，國發會表示，內需將成為穩定國內經濟成長的關鍵，國發會透過「加速投資臺灣」，祭出五招來強化國內經濟。

據了解，行政院院今天召開「加速投資臺灣專案會議」，國發會報告「因應2019總體經濟變動政策規劃」，為了因應經濟走緩，祭出提振方案，從消費面與投資面著手，結合經濟部、財政部、交通部、金管會、中央銀行等部會促進內需做法，期能提升經濟成長動能，同時引領國內產業與民眾生活朝數位轉型與低碳節能等目標邁進。

在消費面，國發會表示，政府將透過租稅制度減輕民眾負擔，以增加可支配所得提高國人消費能力；另積極促進國內旅遊、辦理大型活動、鼓勵購置節能低碳產品與透過租稅優惠增加消費誘因等措施，促進國內消費活絡。

國發會指出，將祭出五招來提振國內內需，第一減輕民眾負擔，其中財政部調高綜合所得稅標準扣除額，調降綜合所得稅最高稅率，調整基本生活費、檢討薪資所得減除特定費用等減輕民眾負擔，以增加可支配所得、增加消費能力。

第二，促進國內旅遊，交通部表示將優化國內旅遊環境、推動2019小鎮漫遊年、擴大吸引重點十國旅客來臺，並執行擴大國旅暖冬遊補助方案到一月底，提振旅遊業景氣。

第三，經濟部、交通部積極爭取國際會議來台舉辦，透過大型活動的舉辦，帶動國內外人士來台消費。

第四，鼓勵節能低碳消費，經濟部將透過補助企業、醫療機構汰換老舊電力設備，以及補助住宅與服務業用戶汰換低效能設備；並持續辦理民眾購置電動機車補助，藉以引領民眾生活朝節能低碳邁進。

第五，透過租稅減免措施，增加消費誘因，如財政部針對電動汽、機車免徵貨物稅等提供消費稅的減免優惠，並調高外籍旅客購物現場小額退稅金額上限至4萬8千元。

國發會還說，會持續加強國內外投資，內政部將加速推動都市更新及危老屋重建，以及加快興辦社會住宅；經濟部、金管會將強化對中小企業的財務支援；經濟部、財政部研議修正企業併購法以促進產業創新，國發會持續優化新創事業投資環境，經濟部、勞動部及國發會等相關單位亦將積極推動台商回台投資等措施，以激勵民間投資。