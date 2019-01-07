再創歷史新高　葡萄王去年12月營收年成長23%

▲葡萄王去年12月營收年成長23%，再創歷史新高。（圖／葡萄王提供）

記者姚惠茹／台北報導

葡萄王（1707）今天（7日）公布財報，去年12月營收再創歷史新高，三大事業體皆雙位數成長，全年合併營收也改寫紀錄再攀高峰，以同樣的IFRS15基礎，2018年12月年成長23%，累計全年營收成長8%，在備受挑戰的環境中仍表現亮眼。

以ODM、OEM為業務主力的上海葡萄王，2017年基期雖高，但搭配2018年的「雙12」活動成效良好，年成長30.6%，累計全年成長51.2%，展望2019年，上海葡萄王以原本的美容膠原蛋白市場為主力，也以益生菌為主要進攻戰場，因大陸益生菌市場持續熱絡，加上母公司益生菌實力雄厚，產品市占為全球第七，在台市佔率、代工家數、產能更是三冠王，上海葡萄王將結合母公司優勢進攻，後續可望再創佳績。

葡眾部分，年終的會員衝聘活動結合持續成長的會員人數，有效挹注營收，年成長近21.2%，預計2019年葡眾會有更多新品推出，未來將持續搶攻國內直銷市場，相信能為葡眾創造下一個高峰的堅強後盾。

▲葡萄王生技實驗室。（圖／記者徐文彬攝）

台灣葡萄王，去年12月延續葡萄王品牌週年慶「挺健康的你」活動及年終慶兩大活動，深受消費者支持，反應良好，12月年成長近24.5%，再下一城，至於研發部份，葡萄王也破2017年紀錄，展現極高研發實力，去年囊括5國，共計22面獎牌，超越2017年20面的紀錄，創新能量備受肯定。

董事長曾盛麟表示，展望2019年為葡萄王「50週年」，將以「精彩，一路向前」為概念出發，後續將會推出全新形象廣告，搭配多項品牌、促銷等系列活動，再加上龍潭產能有效發揮，海外代工將會以東南亞為主力戰場，後續也會與許多代工客戶合作，目前客戶已遍及泰國、新加坡、香港、越南、印尼、馬來西亞，甚至更遠達南亞的印度地區，相信都能為葡萄王注入新活水，後勢樂觀可期。