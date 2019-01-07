華碩共同執行長1/13首次尾牙秀　改組後3J1T表演成絕響

▲ 華碩去年尾牙，3J1T3J1T33合體帶來開場表演 。（圖／記者周康玉攝）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）即將在1/13舉辦尾牙，只是往年的3J1T開場表演，經過改組後恐成絕響，不過1月1日正式上任的共同執行長許先越、胡書賓，則是首次以執行長的身分參加尾牙，讓人期待今年華碩尾牙開場是否會有如同往年的驚喜表演。

華碩近年來的歲末聯歡晚會，每年尾牙開場都會有驚喜表演，由董事長施崇棠率領策略長徐世昌、副董事長兼總裁曾鏘聲，以及前執行長沈振來（3J1T）同台演出，不論是樂團演奏，還是同台飆舞，都已經成為華碩尾牙的經典代表，不過今年在經過改組後，往年四人合體的開場表演恐成絕響。

▲ 華碩去年尾牙，董事長施崇棠致詞 。（圖／記者周康玉攝）

不過，今年華碩歲末聯歡晚會也是1月1日正式上任的共同執行長許先越、胡書賓，首次以執行長的身分參加尾牙，不免讓人期待開場是否會有如同往年的驚喜表演，而且是由施崇棠率領新任共同執行長帶來的首次尾牙秀，此外，市場也關注董事長施崇棠今年在尾牙上的致詞與對華碩改組的展望。

此外，今年華碩尾牙同樣在南港展覽館登場，邀請到的表演藝人有周蕙、A-Lin、周興哲，熱力演唱，感謝員工過去一年的辛勞，為華碩轉型開創新局揭開序幕。