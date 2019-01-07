國際資金布局意願不振　美股上周遭提款逾145億美元



▲美國股市上周遭國際資金提款逾145億美元。（圖／路透社）

記者劉姵呈／綜合報導

2019一開年市場缺乏大利多，導致國際資金進場布局意願依舊不強，上周只有亞太（不含日本）基金和拉丁美洲基金逆勢吸金，分別有0.52億美元和0.56億美元的微幅流入；反觀美股、歐股和其他新興市場則持續哀鴻遍野，連兩周全為淨流出。其中又以美股災情最嚴重，慘遭國際資金提款145.06億美元，不僅單周淨流出幅度為近三周之最，連續失血周數亦進入第五周。

摩根多重收益基金產品經理陳若梅指出，資金於跨年假期前後進場意願低落，搭配近期市場多空消息雜陳，避險情緒衝擊全球股市表現，也拖累全球股票基金的資金動能持續疲軟，上周僅亞太（不含日本）基金和拉丁美洲基金憑「低基期優勢」逆勢吸引資金小幅度回補，其餘股票基金連兩周全面失血，所幸，除美股之外，其他市場失血幅度均見明顯收斂。

針對2019一開年市場波動加劇，陳若梅分析，近期數據顯示全球經濟正在減速，美、歐、多個亞洲國家製造業表現減弱，引發全球經濟放緩的擔憂，市場加速下修企業盈餘預估值，加上今年起，G4中僅剩日本央行持續購債，使得G4央行由過去債券淨買方轉為淨賣方，是為金融海嘯以來首見，而刺激措施的縮減降低市場流動性之際，也讓投資人對利空消息的承受度隨之下滑，造成市場波動更為劇烈。

不過，劇烈波動不代表衰退，陳若梅強調，目前全球景氣發生衰退的機率仍偏低。因為今年全球景氣及企業獲利料將維持正成長，短線股市跌幅似過度悲觀反映景氣衰退的風險。

建議投資人應以多元分散布局來強化投資組合穩健度，若手中資金較難達到買足一籃子標的，不妨透過多重收益類型基金來守護資產，由於該類基金廣納全球多元收益型資產，涵蓋股票、債券、REITs、特別股、可轉債等不同標的，市場波動時能發揮資產保護傘的效果，又可有效掌握資產資本增值的機會。