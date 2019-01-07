有辦有保佑　土銀媽祖卡再辦5千卡「過火」儀式

▲白沙屯拱天宮媽祖認同卡舉行第二波過火儀式。（圖／土銀提供）

記者吳靜君／台北報導

土銀今（7）日再白沙屯拱天宮進行第二波媽祖卡的過火儀式，第2波媽祖卡過火張數有5,000張，土銀表示，第1波加持的有1,000張即將用罄，所以再辦第二波，持續讓媽祖為卡友加持。

土銀的媽祖認同卡一般消費金額0.25%回饋給廟方，與廟方共同行善做生意，並且即日起到7月31日止，一般消費不分國內外、不分金額可享受刷卡現金回饋1%，回饋金額無上限；新戶在核卡後到次月底，一般消費累積2,000元以上，還可以獲得200元的刷卡金，活動期間到5月5日止。

此外，土銀說，媽祖認同卡還結合JCB國際組織資源，提供多項專屬禮遇，包含機場接送、五星饗宴、網購平台購物優惠活動、JCB機場貴賓室使用等服務，及iPASS一卡通公司所提供交通搭乘及小額消費便利功能，無論是北捷、桃捷、高捷、台鐵、高鐵、公車客運等大眾運輸都可以嗶iPASS輕鬆搭車，在四大超商、全聯及美廉社購物嗶iPASS一卡通可免去掏錢找零錢的麻煩，省事省時，便利好康。

去年土銀就進行一波媽祖卡過火儀式，首波發行1,000卡，媽祖保佑卡友平安順心發財，因卡友迴響熱烈，積極申辦刷卡做公益，首波卡片也即將用罄，土地銀行去年底再度至白沙屯拱天宮與廟方共同辦理第二波5,000張卡片過火儀式，持續讓媽祖為卡友加持庇佑。

▼白沙屯拱天宮媽祖認同卡。（圖／土銀提供）