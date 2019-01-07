國庫盈餘比照企業分紅發放　法人痛斥：不懂公司法、將成為國際笑話！



▲總統蔡英文要將國庫的盈餘比照企業分紅，發放給員工，引起法人痛斥不懂公司法。（圖／翻攝自總統府直播）

財經中心／台北報導

蔡英文總統日前於元旦談話，要將國庫的盈餘比照企業分紅，發放給員工；對此，萬寶投顧董事長朱成志認為：「這是完全不懂《公司法》的人說的話，國家不是企業，人民也不是股東，況且政府還在負債，不去還錢卻亂花錢，台灣會成為國際笑話！」



朱成志發表意見，他認為蔡總統說出這種話，代表完全不懂《公司法》，他說，以企業經營來說，債權絕對優先於股權，賺了錢不先還債，卻發給股東，根本是不懂公司興利，還談什麼經濟紅利分享。朱成志表示，若台灣真的發放經濟紅利，將會成為國際間的大笑話。

儘管也有法人認為這次政府並不是為了促進經濟，最主要是民眾對於經濟無感，所以蔡政府才將多的錢補貼低收入戶，讓民眾比較有感。



然而朱成志痛斥，發放國庫盈餘一事好比政黨在買票，收買的就是中低收入戶或是剛入社會的新鮮人。他也認為，蔡政府所提出的政策，實際對刺激消費幫助不大，因為這些族群大多入不敷出，有了錢會拿來還債，跟刺激經濟完全是兩碼子事。



與其要發放經濟紅利，朱成志提出，還不如先拿這400億元還債，再發400億元消費券給該發放的族群，這樣才能真正刺激消費。因為消費券是會強迫消費，拿到了不管做什麼，人民就是會把手上的券花掉，不花白不花的概念。



對於國際間像是澳門年年發放現金，朱成志認為，那是因為某些國家的部分產業特別發達，如博弈，整個國家都賴以為生，所以當然可以讓全民共享；反觀台灣並不是，台灣的企業賺錢，都是個別企業的成就，不是一個國家主要或特殊產業現象，況且台灣還在負債中，他認為也根本沒有這個條件。