經營環境挑戰升高　信評示警：去年底負向評等略惡化

▲中華信評今日發布「2018 評等趨勢綜合報告」，發行體的評等大致維持穩定。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

中華信評今(7)日發布的「2018 評等趨勢綜合報告」指出，2018年發行體評等的整體表現因全年期間以正向評等行動居多而持續有所提升，而正向評等行動所反映的多半則是2017年與2018年上半年期間的總體經濟復甦情勢。不過，隨著營運環境面臨的挑戰性更為升高，受評發行體評等的負向評等趨勢在接近2018年底時則略為惡化。

中華信評指出，2017年與2018年初的一波總體經濟反彈情勢，使台灣企業得以改善其獲利能力並增強現金流量。基於此，中華信評在2018年期間對5家企業的長期評等採取評等調升行動，評等調降行動則為零。不過，升溫中的全球貿易緊張情勢與保護主義、波動的外匯匯率、以及起伏不定的大宗物資價格，仍是企業信用品質持續面臨的風險。

金融業方面，在資本水準持續強化，且其中部分保險業者的市場風險控管亦有所增強的支持之下，台灣金融業在2018年期間也大致呈現正向的評等表現。中華信評在2018年期間共調升了9家金融機構的長期評等，且評等調降次數為零。

中華信評的報告還提到，資產證券化交易案在2018年間的評等表現也大致維持穩定，而且中華信評在此期間調升了一檔受益證券的評等，原因是其標的資產的信用結構有所增強。另外，受評固定收益基金的信用品質在2018年期間亦維持穩定。以2018年全年來看，接受中華信評評等的台灣企業、金融機構與資產證券化受益證券均無違約紀錄。