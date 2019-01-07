黃以孟確定出任LINE Bank籌備處執行長　1/8正式生效

▲黃以孟受邀出任LINE Bank籌備處執行長。（圖／ETtoday資料照）

記者姚惠茹／台北報導

連線商業銀行（LINE Bank）籌備處今天（7日）召開籌備委員會，會中經全體股東一致通過，邀請前台北富邦銀行數位金融總處執行副總經理黃以孟，出任籌備處執行長職務，人事案將在1月8日起生效，黃以孟將直接向連線商業銀行籌備委員會報告。



黃以孟在加入LINE Bank籌備處之前，從2006年開始就任職於台北富邦銀行，期間12年半陸續擔任富邦金控財富管理事業群執行副總經理、台北富邦銀行個人金融總處執行副總經理、台北富邦銀行數位金融總處執行副總經理等要職，並在1月3日正式離開台北富邦銀行。

黃以孟到北富邦之前，曾服務於台新國際商業銀行超過4年、花旗投信與花旗銀行超過12年，並在分行業務、境外財富管理、個人金融商品、消費金融商品、財富管理商品、信託、數位金融、信用卡、FinTech等金融服務領域具豐富的規劃及管理經歷，在法遵上也累積充分的經驗。



LINE Financial台灣董事長暨總經理陳立人表示，希望借重黃以孟過去在個人金融、數位金融、資產管理、國際化思維以及跨國團隊管理的專才，強化團隊組織，也相信他的加入，對公司治理必有很大的助益。

陳立人期許，籌備團隊能在執行長黃以孟的領導下，延續LINE的企業使命，以創新金融科技推動普惠金融，進而縮短人與金融服務之間的距離，在這樣的理念下為台灣市場規劃出適合的金融服務與商業策略。