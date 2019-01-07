政府砸400億發紅包挨轟「經濟買票」　專家批「怎麼發都不對」難排富

▲稅收超出預期，小英政府先前拋出要與民眾分享經濟紅利，引發各界高度關注。（示意圖／記者季相儒攝）

財經中心／綜合報導

總統蔡英文元旦談話時提及，稅收超出預期，要分享「經濟紅利」400億元給民眾，卻也掀起專家、學者論戰，就有一名中經院孫克難表示，濟貧應是長期政策，不該隨性放錢，加上國家財政赤字高、經濟景氣不佳，直批「政策師出無名，根本說是經濟買票比較像」，另也有專家認為，政府應從財政平衡、發放對象、發放等3大方式思考，否則屆時舉債機率高。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，近幾年稅收超徵主要是股市、出口表現好，以及關稅增加，但今年景氣恐不如去年好，稅收搞不好還會少收，若去年稅收好就多花，今年稅收不好，屆時可能又要舉債，對財政平衡來說，並不是好事，加上發放對象難以界定，不管哪種方式，都很難做到排富，「怎麼發都不對」，都會引發諸多爭議。

▲政府擬發放中低收入戶紅包，不過就有專家痛批，根本是經濟買票。（示意圖／記者張一中攝）

孫明德認為，發放方式若以現金為主，那其實與2009年發放消費券的概念是一樣的，民眾買什麼根本不知道，若花費在進口的手機、產品等，對台灣經濟的幫助並沒有那麼大，反而以食物抵用券或替代食物券等方式，購買台灣的農產品、台灣生產的商品，這種作法相對會好一點。

政府擬發中低收入戶紅包，中經院代理院長王健全對此表示，這筆400億元的超徵稅收可拆成2部分運用，首先是協助「3中1青」的族群，包含中小企業、中低收入、中南部及青年族群，再者是針對產業升級轉型進行配套措施，救急與救長期應雙管齊下，將對經濟更有幫助。

不過另據蘋果報導，中經院諮詢委員孫克難指出，台灣目前債務破5兆元，財政赤字高，加上經濟表現不佳，稅收增加不是經濟成長特別好所造成的，因此他認為這與經濟紅利的概念是衝突的，直言「政策師出無名，根本說是經濟買票比較像」。