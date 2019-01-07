手機飽和美中貿易戰不明　元月出口年增率估-2.5%~0.5%

▲儘管中美貿易戰尚不明朗，但副作用已經逐步影響到台灣的出口（圖／CFP）

記者吳靜君／台北報導

財政部今(7)日公布12月海關進出口，年增率為-3%；根據財政部統計處預估，今年元月恐怕也不盡理想，的年增率大約是在-2.5到0.5%，今年第一季的出口也幾乎呈現停滯、低成長率的狀態，顯示出口已經結束20多個月的擴張期。

財政部今日公布12月海關進出口金額，12月的出口金額為286.1億元，較前一年同期減少了3%，也是繼11月減少3.4%之後，出口金額連續第2個月衰退。根據財政部的了解，美中貿易戰在11月已經逐漸影響台灣的出口，12月逐漸顯現，加上美國蘋果砍財測、國際牌型的智慧型手機銷售又不如預期，因此去年12月的出口又繼續的衰退。

財政部又如何看待今年的出口表現？根據主計處的的預測，今年全年出口的年成長率可以達到2%，但是上半年幾乎呈現停滯或是低成長的狀態，到了下半年才有明顯的增長，年增率可以達到3%。

財政部統計長蔡美娜表示，目前美中貿易已經進行談判，但是美中貿易戰的演變還不是很明朗，這是今年出口的第一個不確定的因素；其次就是各國的PMI表現也不理想，美國的PMI雖然還是擴張期，但是下降了5.2個百分點、跌幅相當地深；歐洲的PMI也在34個月低點，中國大陸、台灣以及韓國則是在榮枯線附近，顯示全球需求正在減緩。另外就是原油價格、原物料的價格下跌，與國際原油價格連動的擴產品、化學品、塑橡膠類等，也會受到影響。根據財政部預估，今年元月的出口金額恐怕也不盡理想，年增率大約在-2.5%~0.5%之間，介於衰退與停滯之間，今年首季出口要大幅增長，並不容易。

連續第2個月衰退 12月出口金額衰退3%