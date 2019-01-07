2018 Q4十大爆紅台股　電子股搶占半數榜單

▲第4季「十大爆紅台股榜」出爐。（圖／記者張一中攝）

財經中心／綜合報導

下載數超過百萬的Yahoo奇摩股市App根據台股瀏覽量成長幅度，公布第4季「十大爆紅台股榜」，整體與2018年整年趨勢一致，電子股搶占第4季爆紅半數榜單，而受到iPhone銷售不如預期的影響，可成、宸鴻2支蘋概股也跟著入榜，拉抬蘋概股的瀏覽量。

根據2018年第3季及第4季台股瀏覽量相比的季成長幅度，Yahoo奇摩股市App公布2018年第4季十大爆紅台股榜，分析榜單發現，占台股總市值約一半的電子股搶占第4季半數榜單，包括因業績成長，導致股價逆勢走高而稱冠的南電 (8046)、第7名的瑞儀 (6176)、及第8名的神盾 (6462)。

而原先預期會因全新iPhone上市而大漲的蘋概股，則因新機銷售不如預期，導致失望性賣壓出籠、股價頻頻破底，引股民關注，因而拉抬蘋概股的瀏覽量，可成 (2474)奪下第3名、TPK-KY (3673)則進入第10名。

除了電子股，股價跌跌不休的金控股也是第四季眾所矚目的焦點，包括排名第5的國泰金 (2882)、及第9的富邦金 (2881)。其他包括台灣50 (0050)、台灣高鐵 (2633)、元大滬深300正2 (00637L)亦榜上有名。

2018年第4季十大爆紅台股榜依序為南電 (8046)、台灣50 (0050)、可成 (2474)、台灣高鐵 (2633)、國泰金 (2882)、元大滬深300正2 (00637L)、瑞儀 (6176)、神盾 (6462)、富邦金 (2881)、TPK-KY (3673)。