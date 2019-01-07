中磊去年Q4營收96.6億元　季增13%創年度新高

▲中磊去年第4季營收達96.6億元，單季營收創當年度新高紀錄 。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

中磊電子（5388）今天（7日）公布財報，2018年第4季營收達96.6億元，較上季營收85.2億元，季增率逾13%，單季營收創當年度新高紀錄，接下來將參加本週在美國拉斯維加斯登場的CES 2019消費電子展，秀出新世代AIoT及M-IoT智慧物聯網解決方案。

中磊公布12月份營收為新台幣33.6億元，較上月營收34.2億元，月減2%，第4季營收達96.6億元，較上季營收85.2億元，季增率逾13%，單季營收創今年以來新高紀錄，累計2018年全年營收為新台幣334.4億元。

中磊表示，展望5G行動新紀元來臨，多元行動寬頻應用蓬勃發展，中磊發揮系統整合優勢，持續深耕人工智慧及物聯網等技術領域，領先推出高附加價值產品，像是M-IoT智慧物聯網、車聯網、智慧能源管理、智能醫療、智慧環境監測、小型基地台等新興應用。

此外，除了技術領域的創新突破外，中磊持續強化全球布局，不僅加速拓展營運版圖，更積極參與國際通訊大展，包括本周在美國拉斯維加斯舉行CES 2019消費電子展，以及下個月將在西班牙巴塞隆納登場的MWC全球行動通訊大會，預期在新市場、新客戶、新產品的挹注下，營運成長可期。