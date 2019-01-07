怪手開挖廢鹽田蓋太陽能？經部發文打臉王明鉅

▼台大醫師王明鉅在臉書上po文，說怪手開挖廢鹽田蓋太陽能影響當地生態，經濟部發文澄清打臉王明鉅，要求不要誤導民眾。（圖／取自王明鉅臉書）

記者馮建棨／台北報導

台大醫師王明鉅在臉書上發文說，怪手開挖廢鹽田蓋太陽能影響生態，經濟部今天（7日）澄清，要從科學角度來看，不要以片面消息來傳達假消息，還說這樣的文章會「誤導民眾」。

台大醫院醫師王明鉅在臉書上發文指出，怪手開挖濕地設置太陽光電版，要在「廢鹽田濕地」上種電，質疑這跟2025廢核政策有關。王明鉅說，太陽能發電很好，但台灣並不一定適合發展太陽光電，台灣太陽光電潛力在世界地圖上並不突出。再加上下雨多雲甚至霧霾等等自然條件的限制，太陽光電一年8760小時裡面只有不到14%的時間能發電，還說台灣土地面積實在太小，能有多少土地，質疑都被拿來鋪上大面積的太陽光電板來發電。

經濟部今天發文回應，鹽田設置太陽光電場址係已排除環境敏感及溼地區域、生態野鳥棲息地熱區，且以生態與綠能共榮策略，與當地團體建立共榮示範區。經濟部還說，怪手在非濕地範圍內施工，而將原本埋於土壤之生物擾動，於附近濕地野鳥即會出面覓食，如同農村收割稻米之景象。

經濟部強調，從事科學的專業人士，要以專業角度來檢視事務，非僅以片面資訊來喧染造成外界誤解，達到以訛傳訛的錯誤目的，恐有誤導民眾之虞。

▼台大醫師王明鉅在臉書上po文，說怪手開挖廢鹽田蓋太陽能影響當地生態，經濟部發文澄清打臉王明鉅，要求不要誤導民眾。（示意圖／CFP） 。