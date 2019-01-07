家事移工「每天工作破10小時」月薪僅1.9萬　3成5還沒放假日

▲調查指出，去年6月外籍家庭看護工總薪資平均為1萬9927元，每日實際工時平均約10.2小時。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

台灣的外籍勞工人數正式衝破70萬大關，根據勞動部最新統計，2018年產業外勞總薪資平均為1萬9927元，而家庭看護工總薪資平均為為1萬9927元，每日實際工作時間平均約10.2小時，就算假日沒放假，高達9成9雇主也會發加班費。

勞動部「107年外籍勞工管理及運用調查統計結果」，去年6月事業面外籍勞工總薪資平均為2萬7788元，其中製造業2萬7780元、營建工程業2萬8560元，而經常性薪資則為2萬2597元，占總薪資81.3%；至於外籍家庭看護工總薪資平均為1萬9927元，經常性薪資為1萬7765元，占總薪資89.2%。

調查也發現，產業外勞每月總工時平均為195.3小時，其中正常工時為161.1小時，加班工時為34.1小時，放假天數平均為9.9天；家庭看護工每日實際工作時間平均約10.2小時，高達9成6每日連續休息時間超過8小時，另也有6成5的人假日有放假或部分放假，就算假日沒放假，9成9雇主也會發加班費。

▲產業外勞去年6月總薪資平均為2萬7788元，每月總工時平均為195.3小時。（示意圖／記者周宸亘攝）

未來外籍家庭看護工於假日休假（每7日休息1日），有替代方案雇主占69%，主要替代方案以「由家人照顧」占87.2%為主，若政府補助雇主讓外籍家庭看護工於假日休假，雇主願意申請者占30.4%，願意負擔金額以「每日500元未滿1200元」占66.9%居多。

此外，雇主在管理及運用產業外勞時，有遭遇困擾者占39.8%，其中以「語言溝通困難」占84.1%最高，其次為「衛生習慣不佳」；家庭看護工在管理上的困擾也是語言溝通問題，再者是「愛打電話、聊天」居次。

勞動部表示，為了協助雇主、仲介公司、外籍勞工及一般民眾了解有關外籍勞工聘僱業務、權益維護及應注意事項，目前已有「跨國勞動力權益維護資訊網站」，提供中文、英文、印尼文、越南文及泰文等5國語言網頁資訊，讓雇主及外籍勞工，能透過網站即時獲悉相關聘僱業務、權益維護與法令等資訊。