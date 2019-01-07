連續第2個月衰退 12月出口金額衰退3%

▲財政部公布12月海關進出口衰退3%，連續第2個月衰退。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今(7)日公布去年12月海關進出口初步統計，12月出口為286.1億美元，較上個月增加2.9%，較前一年同期減少3%，是11月較前一年衰退3.4%之後，連續第2個月較前一年同期成長衰退，整體第4季出口859.6億美元，較去年同季增加0.1%，去年全年出口金額3360.5億美元，較106年增加5.9%，創歷年新高。

進口方面，12月進口238.9億美元，較11月增加3.2%，較前一年同期增加2.2%，第4季進口732.6億美元，較前一年同濟增加6.8%，整體107年進口2866.6億美元，較106年增加10.6%。

12月出超47.1億美元，較前一年年同期減少14.2億美元，107年整體出超金額為494億美元，較106年減少85.9億美元。財政部表示，隨著全球經濟成長放緩，國際品牌智慧手機銷售不如預期，面板市場供過於求價格滑落，加上比較基期偏高，12月出口286.1億美元，較前一年減少3%。

12月出口主要出口貨品中，以光學器材及電子零組件年減16.8%、9.9%最多，礦產品受惠於海外需求擴增、資通與視聽產品因雲端是福氣及電腦零附件買氣暢旺，各增14.6%、12.1%。107年電子零組件、基本金屬及其製品、機械出口規模值齊創歷史新高，而與國際油價高度連動的礦產品、化學品塑橡膠及其製品出口增幅較大。

展望未來，雖有人工智慧、物聯網、車用電子、高效能運算、5G通訊技術等新興商機持續擴展，惟美中貿易爭端陸續浮現且後續演變尚非明朗，近期景氣相繼降溫也帶動國際原油原物料價格回軟，加上全球高階智慧手機成長進入高原期，預期今年首季出口不易大幅擴增。