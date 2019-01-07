洪仲清／父母對孩子的責任是什麼？

▲（圖／達志／示意圖）

●洪仲清／國立台灣大學心理系、心理所臨床組畢業，領有臨床心理師合格證書。「洪仲清臨床心理師」的臉書粉絲專頁，目前人數已突破30萬。常有來自世界不同地區的網友在此留言、討論，學習面對情緒，學習覺察自己與原生家庭間的課題，學習在溝通中傾聽、在忙碌的生活中靜心，以及如何寬解苦痛，跟自己和好。

「有給你們吃，給你們穿，你們還有什麼好抱怨的！」

這段話，是以前的父母會說的口頭禪之一。可以有很多類似的變形，舉凡孩子表達不同意見，或者手足吵架，都可以套進去。

類似語句的重點很簡單，就是不要做父母不喜歡的事。因為父母已經好不容易給孩子生活的溫飽了，要感恩父母，別讓父母煩心，能讓父母開心是最好。

但是其實我們現代在談教養，常常不是只在生理上的滿足止步。我們期待藉著經營親子關係，培育孩子的能力，讓孩子感覺被愛，願意跟人合作，最後能獨立生存在這個社會上。

我猜，這能部分解釋現在親子教養類書籍眾多的現象。因為現代社會對父母的要求提高不少，但父母不一定拿得出足夠的精力與能力，何況父母自己小時候也不見得被好好對待。沒有適當的榜樣，從無到有的難度會高很多。

父母有沒有搞清楚自己對孩子的責任，以及實際上能負多少責任，對於影響孩子負責任的態度，其實很明顯。孩子天生是自由人，在變成社會人的過程中，親子互動間的點點滴滴，會是許多言教與身教的累積。

那到底父母對孩子的責任有哪些呢？

這是一個很大又不好回答完整的問題，所以我暫且用三個層次來簡單說明。也許我們每個人有各自的分類方式，沒有絕對，但藉著我們閱讀時形成的自言自語，讓我們更能理解親子關係的本質，來助益我們的生活，這比較重要。

第一層責任：經營管理。

父母首先會經營一個物理上存在的家庭，基本的資源分配沒做好，彼此分工不清楚，就會影響家庭運作的順暢。如果有了孩子，那孩子有多少能力，父母期待孩子能拿出多少表現，來協助整個家庭，這也是經營管理的項目之一。

一個家要先能維繫，包括經濟上、安全上、空間上的建設，是家庭成員生活的背景脈絡。在動亂的時代，家庭的經營管理特別不容易。即使在現代富裕的社會，也不是每個家庭在經濟上都有可以接受的溫飽。

如果注意偏鄉的兒童，會知道營養午餐有可能是孩子每天唯一的一餐。還有父母在遠方工作還沒回家的時候，孩子們自己方便弄來吃的食物，會像是泡麵、餅乾。

即便在都市，家庭也會遭遇特殊狀況，臨時急需用錢，經歷財務上的困窘。像我認識的某個都市家庭，為了讓孩子補習，爸爸得要再兼一份工才行。

隔代教養其實在我們的社會上不罕見，單親家庭也占約十分之一，父母為了整個家庭的經營管理，是卯足了勁真的只能負到這一層責任而已。其實我不忍苛責這樣的父母，他們常常已經精疲力竭了—如果父母沒有把壓力轉嫁到孩子身上，因此傷害孩子的身心發展的話。

第二層責任：監督照顧。

父母在法律上有監護人的角色，未成年子女的行為不當，父母會有連帶責任。此外，父母也有義務保障孩子的安全，並且維護兒童人權。

這時候，當孩子還沒有能力自我保護的時候，父母的責任，是要限制孩子的權利，以維護孩子的安全。過濾孩子互動的對象，選擇孩子學習的場所，阻止孩子過於冒險的舉動，這些都是親子互動中常見的部分。

我們一般所說的寵溺型父母，其中有一個特徵，就是在孩子還沒準備好的時候，給予孩子過多的選擇空間。像是我認識有家庭，是在孩子未成年，連駕照都沒有的時候，就給孩子買摩托車了。

結果可能孩子闖禍了，父母還會為孩子百般找理由。父母自己不負責任，也想要把孩子須負的責任抹除。

第三層責任：教育獨立。

很多傳統的父母，其實只做到管理，而不是教育，就我的定義而言。管理是讓家庭可以運作，是一個家庭成立的基礎，最主要是大家能生活。但教育是期待孩子有自信離開這個家，以及具備獨自在社會上生存的能力。

家庭教育一向是孩子人格養成的根本，而父母的身教本身大大影響著孩子的品格。所以教育孩子之前，父母有必要進行自我教育，當然，每個人成為父母的起始點不同，所具備的資源能力也各異，難以強求。

在這個層次裡，花時間跟孩子互動，回應孩子對世界的疑問，鼓勵孩子參與討論，帶著孩子面對他的挫折，並滋長出勇氣。父母願意跟孩子一起探索未知，認識父母與孩子雙方的情緒，提供心理上的養分，讓孩子有歸屬感，也能感覺到連結與被愛。

在這個層次裡，做父母可以是一輩子的事情，因為成長沒有停息。不少孩子在這個層次失落了，所以對於適應社會驚疑恐懼，也常批判與否定自己，甚至卡在心理上的困境。

這三個層次的責任，如果父母都能盡責，那麼，孩子慢慢長成一個負責任的人，就會相對有可能。一個成熟的社會人，有足夠的自制與自律，能貢獻自己的能力，也藉著父母的榜樣，能跟人建立健康的關係。

有多少能力做多少事，父母可以先認清自己。有些父母連第一層次的責任都難以達成，就專注在這個層次努力即可，先做到再說。事難完美，人生常有遺憾，但挫敗不用轉嫁到孩子身上，這是父母的責任！

熱門推薦》

►養出不負責任的孩子會影響他一生

►為什麼要讓孩子為自己負責任？

►看更多【洪仲清】專欄

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場。88論壇歡迎多元的聲音與觀點，來稿請寄：editor88@ettoday.net