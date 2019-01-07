寫作維生難！美作家年薪10年來下滑42%

▲20世紀時，一名優秀的文學作家可以透過寫作維持中產階級的生活，如今作家大多需要透過演講或教書來增加他們的收入來源。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

財經中心／綜合報導

寫作從來就不被視為是一項輕鬆賺大錢的工作，但根據美國作家協會（Authors Guild）最新的調查顯示，寫作如今也不再是一項可以維持生活的的工作了。

根據美國作家協會去年針對5000多位作家進行的調查，結果顯示，2017年美國全職作家的年薪中位數僅2.03萬美元（約新台幣63萬元）這也意味著，有一半全職作家的新年不及2.03萬美元。若將兼職作家一併納入後，作家年薪中位數更降至6080美元（約新台幣18.8萬元），這個數字較2009年來下降42%，而美國聯邦政府所訂定2018年一家4口的家貧窮標準，是年薪2萬5100美元（台幣78萬元）。

美國作家協會執行主任Mary Rasenberger表示，20世紀時，一名優秀的文學作家可以透過寫作維持中產階級的生活，這些人包括福克納、海明威等，如今作家大多需要透過演講或教書來增加他們的收入來源。與2009年相比，全職作家收入中與圖書相關的收入，如權利金及預付款等也下降了近30%。

過去報刊雜誌撰文曾是專職作家額外收入的重要來源，但如今自由撰稿的新聞工作式微，收入也大減，作家機會更少，許多過去提供高額稿費的印刷出版媒體紛紛關門大吉。

Rasenberger指出，作家收入減少的主因是亞馬遜在自助出版、電子書及零售書市的市佔愈來愈龐大。為防止新書被淹沒在亞馬遜的書海中，出版社開始向亞馬遜支付傭金及行銷費用，使得那些籌碼較少的小型獨立出版社受到更家嚴峻的打擊。出版社將這些損失以較低的版稅及預付金轉嫁給作家，且書籍在平台上轉售後，作家拿到的收入也少。

「能夠堅持從事文字創作的，通常是擁有其他收入來源的人，」Rasenberger表示，「寫作逐漸被視為一種愛好，而非一個職業。」