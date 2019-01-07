滙豐：估今年台股盈利成長2.6%　低於亞洲平均

▲滙豐銀行預估台股今年盈利成長2.6%。（圖／記者邱顯燁攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

滙豐銀行今天(7日)預測，2019年台股成長將走緩，估今年台股每股盈利成長僅2.6%，對比整體亞洲股市預估的成長10%來說較低，也低於大陸股市、印度股市。

滙豐銀行董事總經理范卓雲表示，針對亞洲股市，台股2019年應維持審慎投資，預測台股今年每股盈利成長僅2.6%，如果對比亞洲股市平均盈利成長10%來說，台股是低於亞洲平均，但是由於整個亞洲股市2018年經過大幅調整，台股今年還是有大幅上升空間，但落後亞洲平均。

范卓雲認為，2019年亞洲股市，較看好大陸、新加坡、印度。大陸股市平均盈利成長14%，其中H股盈利預計成長12%，新加坡股市盈利預計成長6%到7%，印度股市盈利預計可以成長20%。

另外，范卓雲也直言，預計2019年、2020年全球GDP成長將溫和放緩，從2018年的2.9%，今年落在2.6%，2020年在2.4%。主要是大陸推出財政刺激措施、加上美國經濟保持穩健成長，令全球經濟週期可以延長。且市場對美國聯準會過度緊縮的擔憂可能未來數月緩解，屆時新興市場股票、債券及貨幣市場可望回穩。

全球GDP成長將溫和放緩，但范卓雲認為當前投資人過於擔憂全球經濟衰退的風險，投資人情緒變得過於悲觀，在經歷2018年市場大幅調整後，投資人預期變得相當審慎、估值顯著下調，均有助股市於未來數月觸底，並進而逐步復甦，預計全球股市將保持約10%盈利成長。