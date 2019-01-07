兆豐銀超猛　送百萬名車還瞄準Gogoro車主推買車0利率

▲兆豐銀尾牙，高階主管變裝，熱內非凡。（圖／兆豐銀提供）

財經中心／台北報導

兆豐銀行才盛大舉行完尾牙，並且送出三台百萬名車，而兆豐銀衝刺消金，也推Gogoro卡，享12期0利率活動。持卡人只要在今年3月底前至門市持卡購車，便可輕鬆享有分期優惠，首次辦卡分期購車，還可享有799元的首刷禮現金回饋。

兆豐銀今年首辦尾牙，高階經營團隊都首度粉墨登場，董座張兆順以集智慧與能量於一身的絕地武士登場，總座蔡永義則飾演力量強大的美國隊長，而兆豐金控的總經理胡光華也以帥勁的鋼鐵人現身。由於兆豐銀行是國內外匯龍頭，擁有最多18種幣別的外幣現鈔，因此，兆豐銀行8位副總及總稽核穿著自由女神、日本和服、韓服、泰服、宮庭服、旗袍等多國特色服裝、搭配8種外幣現鈔進場，還當場抽出這些外幣當做大紅包，讓同仁又驚又喜，充份展現兆豐銀行國際金融外匯業務的霸主氣勢。

眾所矚目的歐洲名車大獎3位幸運得主也在這1天抽出，另外還有多台Gogoro機車、東京來回機票、iphone手機、ipad平板、AirPods藍芽無線耳機以及禮券等眾多獎項，豐富的獎品內容羨煞其他金融同業。

▲兆豐銀去年稅後純益創三年來新高。（圖／兆豐銀提供）

張兆順表示，銀行去年稅前盈餘已經達到到267.68億元，稅後純益純益達到242億元，整體金控去年稅後純益也達到282億元，也是近3年的新高。展望今年，張兆順提出三大方向，其一就是加強消金尤其是信用卡的部分，張兆順說，自從銀行取得林俊傑演唱會的獨家優先搶購權，兆豐銀信用卡短短一個月內就增加了5,000卡，顯然兆豐銀有抓住年輕人的心，對此張兆順說，未來兆豐會推出一連串的活動，並且充分授權，讓銀行可以抓住年輕人的心。

而兆豐銀的信用卡衝出好成績，原本Gogoro聯名卡繳交電池月租費還可以享有5%現金回饋無上限，若持卡在Gogoro網路商店購買配件/商品，刷卡滿額還可獲得最高500元現金回饋，就受到外界的關注。兆豐銀再加碼優惠，只要是「Gogoro聯名卡」正卡卡友，成功推薦朋友辦正卡成功，雙方任刷一筆後，推薦人就能獲得500元刷卡金，推薦2人則可獲得1,000元，依此類推，回饋無上限。搭配此次推出刷卡購車分12期0利率方案，想要入手Gogoro的民眾不妨抓緊機會，只要在今年3月底前至門市持卡購車，便可享有分期優惠。

▲Gogoro聯名卡，推限時間買車分12期0利率，估計3萬車主受惠。（圖／兆豐銀提供）

分行也會進行專業性的調整、區隔，消金的部份充分的處理消金；企業金融也是兆豐的強項，部分分行也進行專業的企業分行，但這部分是慢慢調整，就像兆豐銀進行洗錢防制調整就花了2年的時間。

海外部分也是兆豐銀今年衝刺的重點，張兆順說，去年因為要落實洗錢防制，美國的分行業績掉五成，所以這部分一定要填補回來；另外，東南亞、澳洲等地點，都有請當地專業進行研究，可能會擴點或者新增據點；洗錢防制仍要繼續落實，張兆順表示，現在美國也希望其他非美地區的分行也能夠遵照美國的標準，而這部分其他銀行未來也會面臨到，目前經常往來的客戶的KYC(認識客戶)已經完成九成了。

▼兆豐銀尾牙。（圖／兆豐銀提供）

▼兆豐銀尾牙最大獎送汽車。（圖／記者吳靜君攝）