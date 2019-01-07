美中恢復貿易談判　滙豐：今年人民幣走向穩定

▲滙豐銀行預估2019年人民幣相對美元來說較穩定。(示意圖／達志影像／美聯社）

記者戴瑞瑤／台北報導

隨著美中開始做貿易談判，滙豐銀行董事總經理范卓雲表示，美中開始恢復談判，加上大陸開始推出經濟成長措施，2019年人民幣相對於美元，會進入相對穩定的狀態。

范卓雲指出，大陸為了緩解貿易緊張局勢帶來的影響，預計大陸將加大財政及貨幣寬鬆力度，以推動內需成長。中美開始恢復貿易談判，2019年來說人民幣相對美元，會進入相對穩定的狀態，預計今年底人民幣兌美元會在7.10元的水位。

美元部分，范卓雲表示，預測美國聯準會在今年3月、6月還會再升息兩次，然後按兵不動，到2020年9月、12月美國聯準會才會降息。2019年市場會開始反應美國利率見頂的反應，美元預計只會溫和上升，不會像2018年一樣有大幅上升。

隨著美國利率在今年見頂，美元上升速度會放慢，澳幣預測今年年底兌美元在0.68元；英鎊由於目前脫歐的發展，處於比較不明朗的階段，英鎊兌美元是1.30元，短期來說英鎊還是比較波動。

范卓雲補充，當前英鎊前景還是有兩面性的可能性，如果最終英國政府成功通過脫歐，英鎊預計會維持比較穩定的情況，但是當前脫歐不明因素還是相當大，英鎊仍有相當波動性。