一場美好假期　讓Salesforce執行長做出改變科技業的決定

▲貝尼奧夫在夏威夷度過一場美好假期後，才發現自己在過去一年中實在太忙，因此決定要採行雙執行長制。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

2018年7月，貝尼奧夫（Marc Benioff）將自己的iPhone、iPad裝入FedEx信封郵寄至他位於夏威夷的避暑別墅，隨後他搭乘飛機離開舊金山，在加拉巴哥群島、波拉波拉島及復活節島與家人一同享受世界上最美麗的海灘並度過了一個安靜的假期。這段放鬆之旅讓貝尼奧夫得到到了一個大大的啟示：他太忙了。

軟體巨擘甲骨文（Oracle）雲端服務領域的年輕競爭對手Salesforce公司執行長貝尼奧夫日前宣布Salesforce採雙執行長制，讓自己有更多時間專注喜愛事物。他指出，一年之中有許多僅邀請執行長出席的活動，諸如晚宴、派對以及各種企業會議，這意味著，若Salesforce想參與這些活動，必須得由貝尼奧夫親自出席。與此同時，他還得管理3萬名員工、全球各地的Salesforce大樓，並推廣他的善事業、輔導其他企業領導人，以及在社會或政治議題上發聲。

「所以我做出了一個非常好的決定，採行雙執行長制，」貝尼奧夫接受CNBC採訪時表示，「這是一種分而治之的策略。」他任命原營運長布洛克（Keith Block）升任共同執行長，分攤領導職責。「他（布洛克）馬上就愛上這個提議，他這輩子一直想擔任一家公司的執行長。」

與貝尼奧夫相同，布洛克也曾是甲骨文的老手。他在2013年加入Salesforce，領導銷售和營運部門已逾5年。去年8月7日，Salesforce宣布將由貝尼奧夫與布洛克共同擔任執行長，Piper Jaffray的分析師稱這項安排「是過去10年來從外在軟體業出現的令人印象深刻的組合。」

對貝尼奧夫來說，這是一個重大的決定，去年他行程緊湊，由地方企業領導人變成具全球影響力、懷抱雄心壯志的產業領袖。他在2018年完成了Salesforce有史以來最大的一筆收購案—以65億美元收購MuleSoft公司，同年他也以家族資金1.9億美元買下時代雜誌（Time Magazine）。投資人也相當支持貝尼奧夫，Salesforce的股價去年上漲了34%，表現優於所有大型科技公司，更在10年來最糟的股市表現中一路跑贏大盤。

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