邁向自動駕駛！東京JR首測試　事成每日載客530萬人

▲日本東京JR山手線是日本交通大動脈。（圖／翻攝自百度百科）

財經中心／綜合報導

日本最廣為人知，東京都交通大動脈的環狀線山手線，今（7）日首次公開測試自動駕駛，負責此任務的JR東日本公司表示，這次測試是為了找出技術問題，希望能使日本盡早實現自動駕駛的目標。

根據《日本廣播協會》報導，今日測試的是JR東日本公司研發的E235系電車，這台電車具備自動列車運行裝置（ATO），於凌晨最後一班東京山手線電車結束行駛後試行。

這列自動駕駛電車從山手線大崎站出發，在每圈35公里的環狀路線上繞行兩次，雖然測試時車上仍有操作員，但在電車行駛時，並沒有觸碰任何裝置，意味著列車的進車佔全由自動駕駛系統控制。

▲JR東日本公司為解決人手不足，成立專案小組研究自動駕駛技術。（圖／記者魏宸茜攝）

東日本旅客鐵道（JR East）的Yuichiro Tokunaga表示，「我們希望透過這次的測試中學習，盡快將自動駕駛的問題都解決，讓它能早日正式啟動。」

目前日本神戶的港灣人工島線跟東京的臨海新交通臨海線（百合海鷗號）都已使用自動駕駛的技術，但像山手線這樣每天載客量高達530萬人的主要路線，要導入自動駕駛的技術相當罕見。

JR東日本公司表示，導入自動駕駛的原因是因為人手上的不足，他們於2017年組成專案小組研究自動駕駛技術，該公司認為，自動列車運行裝置可能是解決未來勞動力短缺的一種方法。