柳金財／蔣萬安「左右開弓」 重新取得國民黨兩岸路線話語權

▲蔣萬安（中）。（資料照／記者李毓康攝）

●柳金財／佛光大學公共事務學系助理教授。

身為中華民國兩代領導人的蔣家後代，及國民黨籍立委蔣萬安，拋棄為反對而反對的政黨分際，不僅公開聲明力挺總統蔡英文的「四個必須」，不同意大陸國家主席習近平的「一國兩制」；同時也表達無法接受蔡英文所說「台灣從未接受九二共識」的說法。蔣萬安同時力挺及質疑蔡英文總統之聲明，一石激起千層浪引發輿論熱議。集國民黨政治明星及蔣家第三代正統身份，不僅敢於公開反對大陸當局的「一國兩制」訴求，而且也勇於質疑蔡英文當局否定「九二共識」存在，其立論有理、有力、有節。

蔣萬安作為蔣家傳人不辱先人之遺志，捍衛中華民國、不接受「一國兩制」；身為國民黨從政人員，支持2008-2016年馬英九執政時期兩岸當局互動的政治基礎「九二共識」，並質疑蔡英文「九二共識」不存在說法，指出「拒絕要有替代」。足見這位國民黨明日之星頗具遠大的心胸與前瞻視野格局頗具，在政治主張上秉持「大是大非」原則，頗具前總統蔣介石、蔣經國治國理政格局。大聲喊出反對「一國兩制」捍衛中華民國，同時質疑「九二共識」不存在說法，具有爭奪國民黨在兩岸路線主導權與話語權的作用。

首先，蔣萬安聲明與說法符合台灣民眾最大公約數，即正視中華民國存在及反對「一國兩制」。他表態反對「一國兩制」，認為台灣不是香港，台灣多數民眾也無法接受「一國兩制」。 同時強調：必須依據「中華民國憲法」，捍衛中華民國的主權與存在。 台灣當然不同於香港為殖民地，台灣為中華民國有效統治管轄領域。這一聲明看似支持力挺蔡英文在元旦講話「四個必須」的「第一個必須」，但仍有所區別。

蔡英文所提第一個「必須」是正視「中華民國台灣」存在事實，然這個中華民國卻是歷經「台灣化」過程，與中華民國原來主權與領土範圍不同，蔡所提「中華民國台灣」其實是以「中華民國」為「用」、以「台灣」為體。無論是傳統中華民國或台灣化的中華民國，同樣拒絕「一國兩制」；前總統蔣經國曾表示：「一中是中華民國」、「我也是台灣人」。無論是中華民國到台灣、在台灣或是台灣，中華民國與台灣已經融為命運共同體。這顯示蔣萬安是站在國家立場、人民本位角度，與蔡英文立場一致反對「一國兩制」消滅「中華民國」。

未跳脫國民黨主流路線

其次，蔣萬安說法與聲明並未跳脫國民黨主流路線，具有澄清確認國民黨兩岸路線作用。兩蔣時期不僅與大陸當局爭奪「中國代表權」，也正式宣告「一個中國就是中華民國」。國民黨雖歷經「一個中國論述」變遷，強調「一個中國」具有地理、歷史、文化、民族意涵，但「台灣與大陸皆屬於中國的一部分」；儘管兩岸政治定位，在李登輝時期曾歷經變遷表述為「一國兩區、兩個對等政治實體」、「一個分治的中國」、「一個中國指向階段性兩個中國政策」、「特殊的國與國關係」。但在李登輝執政初期及馬英九執政時期 ，皆是主張「一中各表」、「一中就是中華民國」。蔣聲明依據中華民國憲法捍衛中華民國、反對「一國兩制」，並無跳脫國民黨兩岸路線主流論述。

最後，蔣萬安說法與聲明印證蔡英文兩岸路線侷限性，無法解決兩岸政治僵局。他承認「九二共識」確實存在，也是過去兩岸交流的基礎。這一說法顯示他肯定2008-2016年國民黨執政時期以「九二共識」作為兩岸政治基礎，最終兩岸簽署23項協議，且帶來兩岸關係緩和，包括兩岸兩會對話協商、國台辦與陸委會首長定期會晤、外交休兵、陸客與陸生交流頻繁。

因此，他批判「無法接受蔡英文總統所說台灣從未接受九二共識的說法。」尤其是批評「請蔡總統拿出具體可行的兩岸論述出來，而不是永遠文青式的口號，對三年來的兩岸僵局拿不出任何辦法。」這更是直指蔡英文兩岸治理能力不足，即使蔡提出「九二會談精神」、「九二歷史事實」、「九二共同認知」，仍無法成為與「九二共識」等量齊觀替代共識。這顯示蔡英文拒絕「九二共識」等於是走上強硬兩岸路線，兩岸僵局不僅無解還可能更治絲益棼。

基本上，蔣萬安的兩岸論述具有澄清國民黨兩岸路線作用，即使表態認同蔡英文所提呼籲大陸當局正視中華民國存在事實、反對「一國兩制」，亦是站在國家立場、人民角度視野。重點是，他點出「九二共識」是存在、批評蔡英文否定「九二共識」卻無替代方案，這就邊緣化民進黨當局否定「九二共識」存在的激進兩岸路線，重新在公共論壇中取得詮釋國民黨兩岸路線話語權。

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