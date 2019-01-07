過海關他「鼓鼓褲檔」喵喵叫　一拉看竟藏了4隻小貓

▲ 準備通過海關時，男子鼓起的褲襠內傳來微弱喵喵聲 。（圖／翻攝自Facebook／Immigration & Checkpoints Authority）

國際中心／綜合報導

有些旅客為了躲避海關檢查，經常會將走私物及違規品藏在難以被檢查到的地方。新加坡日前就有一名45歲男子將走私物藏進了褲檔，正慶幸瞞過海關人員，準備通關時，他的褲子卻突然傳來幾聲微弱的「喵喵」聲。聽見聲音的海關人員驚覺有異，再次檢查才發現，原來男子竟將「4隻小貓」塞入褲子內，企圖偷帶入關。

據新加坡《海峽時報》（The Straits Times ）報導，新加坡的移民與關卡局（Immigration and Checkpoints Authority, ICA）在臉書發文提到，這名男子2日駕車行經大士關卡（Tuas Checkpoint），在海關人員檢查後，並未查獲任何違法走私品，也沒有發覺任何異狀。

不過當海關人員正準備讓男子通行時，卻突然間聽見男子的下半身傳來「喵喵」聲，他們順著聲音發出的方向低頭一看，只見男子褲檔部分「鼓鼓的」，似乎藏了甚麼東西，於是緊急將他扣押，帶到房間內做進一步檢查。

等到男子將褲子一脫，在場所有的海關人員全都大吃了一驚，因為他竟然在褲子內藏了足足4隻活生生的小貓咪。每一隻貓咪都轉動圓滾滾的眼睛，無辜的看著海關人員，根本不知道到底發生了甚麼事。

▲ 海關進一步檢查才發現，男子鏡在褲子內藏了4隻貓 。（圖／翻攝自Facebook／Immigration & Checkpoints Authority）

ICA透露，因為還不了解這幾隻走私小動物的健康狀況，擔心可能會將狂犬病等外來疾病帶入國內，因此目前這起案件已經轉交給新加坡農業食品和獸醫局（Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore，AVA）進行後續調查，4隻小貓也暫時被安置在那，由AVA人員負責照料與檢疫，「牠們現在的狀況很好，請大家不用擔心。」

根據動物和鳥類法》，任何動物或飛禽在未經許可之下，進口到新加坡都是非法行為，違法者可能被罰款高達10000美元（約新台幣30萬元）以及入獄一年。