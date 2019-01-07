台指期飆漲近200點收9563點　台積電、大立光喊衝3大期指紅通通

▲美股上周五大漲收高，帶動亞股掀起慶祝行情，台股期現貨今（7）日飆漲逾百點，雙雙站回9500點大關。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

在美股上周五全面大漲下，一掃全球經濟放緩、蘋果下修財測等陰霾走勢，台股期現貨今（3）日跳空開高，攜手飆漲逾百點，台股終場大漲207.79點，台指期也收高193點，雙雙重返9500點關卡。

台股今天跟上美股多頭氣勢，開盤跳空大漲百點，隨即一路開高走高，在股王大立光、鴻海、台積電等蘋概股領軍衝鋒下，盤中飆漲逾200點，最高一度來到9596.35點，距離9600點關卡僅一步之遙，終場上漲207.79點，收在9590.30點，成交值918.67億元。

台指期也同步震盪走高，開盤飆漲179點，以9541點開出，直接向上收復9500點關卡，電子期指、非電金期指漲幅逾2%，金融期指也漲逾1%，在台積電、小型大立光股票期貨報復性強彈下，終場狂漲193點，收在9563點，成交量19萬8920口。

國泰證期副總經理錢冠州表示，台股期現貨今天強彈走勢，主要是反映國際股市變化，尤其是美股上周五全面大漲，漲幅介在3.29%至4.37%之間，不過從大趨勢來看，屬於短線跌深反彈機會較大，量能沒有明顯擴增，且未見追高買盤，加上各項經濟指標偏弱，電子族群未來半年持續走下坡，不容易引導大盤有大幅度波動走勢，近期若要進場布局可留意休閒運動、紡織等類股，相對受科技股拉回的壓力較輕。