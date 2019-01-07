豬瘟題材帶動　飼料業大成、茂生、福壽股價翻紅

▲非洲豬瘟疫情升溫，帶動雞肉替代需求，帶動飼料業者茂生農經股價表現。（圖／翻攝自茂生農經官網）

記者林淑慧／台北報導

亞洲區非洲豬瘟疫情升溫，市場預期將帶動雞鴨鵝肉品替代需求，可望挹注相關飼料業者營運動能，激勵大成、茂生農經、福壽等類股今（7）日股價翻紅；其中，茂生農經受惠雞、鴨、鵝飼料進入需求旺季，盤中股價大漲逾7%。

金門岸巡總隊去年12月31日向金門縣動植物防疫所通報，於金沙鎮田浦岸際發現一頭漂流上岸的死豬，農委會家畜衛生試驗所昨天確認檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，市場預期將帶動雞鴨鵝肉品替代需求，推升相關類股近日股價走勢。

法人分析表示，茂生農經以禽畜飼料、大宗物資為主要營業項目，兩大事業營收比重逾98%，同時也轉投資國內麵粉業者台灣大食品與福懋油脂，業外收益動能佳，對獲利挹注貢獻不少。

茂生指出，冬天的飼料需求，帶動市場飼料動能，且國內穀物原料買賣也較活絡，推升去年11月單月營收1.47億元，月增14.91%、年增15.48%，月營收為近兩年新高。

依據財報，茂生農經累計去年前11月營收為13.42億元，相較去年成長4.4%。法人表示，由於歲末寒冬是雞、鴨、鵝飼料需求旺季，進而帶動市場飼料動能；法人預估茂生農經的營收，可望在農曆年前持續有不錯的表現。