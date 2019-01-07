李沃牆／蘋果吹皺全球股市一池春水

▲紐約證券交易所。（資料照／路透社）

●李沃牆／現任淡江大學財務金融學系專任教授及兩岸金融中心副主任，亦為富華創投及兆豐第一創投董事、品豐投顧榮譽顧問。

蘋果（Apple）於美國時間1月2日給投資人的一封信中、下修2019會計年度第1季財測，單季營收由原先預期的890億調降至840億美元，毛利率約下調0.5%至38%。結果，1月3日股價跌至142.19美元新低點，市值為6,744.5億美元。若由去年10月3日的232.07美元歷史高點，市值近1.103兆美元算，則跌幅超過38%，早已進入熊市（Bear market）的20%門檻。「風乍起，吹皺一池春水」，蘋果下修財測不僅牽動全球科技股與股市行情；台灣蘋果供應鏈大廠及台股更難以置身事外。

中國手機品牌強勢崛起 蘋果摔出全球前兩名

根據Gartner調查機構的調查，去年第2季，華為全球市占率首度超越蘋果，這也是蘋果自2010年以來，第一次銷售占比摔出前兩名。第3季（如表1所列），三星全球市占率18.9%仍是最高，但成長卻是衰退最大（-14.3%）；而華為的智慧型手機需求卻成長 43.1%，維持大中華地區排名第一的智慧型手機品牌，在許多歐洲市場也都名列前三，占全球13.4%；單是中國前三大手機品牌，華為、小米及OPPO市占率就占全球3成，若加上其他品牌，則占全球市場逾5成比重。蘋果雖微幅成長（0.7%），但僅占全球11.8%。2019年，手機製造商的注意力開始轉移到5G、可摺疊式外型等新技術；在強敵環伺下，恐不利於蘋果手機市場。

▲（圖／作者李沃牆整理提供，資料來源：Gartner，2018/12調查。）

中國大陸民眾偏愛國內品牌 蘋果已掉至第六名

根據賽諾的數據顯示（如表2），去年第3季，中國大陸市場排名前五大的手機廠商分別為：VIVO、OPPO、華為、榮耀和小米。其中，VIVO銷量2,062萬支，市占率為19.2%；OPPO銷量2,058萬支，市占率為19.1%，緊跟在後。第三名的華為銷售1,711萬支，市占率為15.9 %；榮耀是華為獨立出來的子品牌，表現亮眼，占12.7%、小米則占11.7%；總計，大陸前五大手機品牌市占率達78.6%；而蘋果僅占9.8%，三星更僅只1.1%，持續衰退中；加上美中貿易激起中國百姓的愛國心及部分陸企提供員工購買華為手機補助，未來這二大外國品牌銷售恐不樂觀。

▲（圖／作者李沃牆整理提供，資料來源：大陸市調機構賽諾。）

台灣人特別偏愛蘋果 市占率勇奪第一

另根據市場調查機構所公布的 2018年10月數據，台灣市場各大手機品牌的市占排名顯示（如表3所列），第1名到第10名分別為蘋果、三星、ASUS、OPPO、SONY、華為、HTC、小米、SUGAR、TWM。顯然與大陸手機市場市占率迴異，也意謂消費者偏好的差異頗大；台灣人特別偏愛 蘋果iPhone手機，市占率高達30.4%，遠超過第2名的三星手機。

▲（圖／作者李沃牆整理提供，資料來源：市場調查機構 。）

台廠供應鏈依存度極高 成也蘋果敗也蘋果

蘋果（Apple）全球200大供應鏈名單中，台灣企業家數將近40家；其中較大的12家廠商分別為台積電 （2330）、鴻海 （2317）、和碩 （4938）、大立光（3008）、可成 （2474）、鴻準 （2354）、日月光 （2311）、廣達 （2382）、台郡（6269）、F-臻鼎 （4958）、穩懋 （3105）及宏捷科 （8086）。近9年（2010至2018）來，伴隨蘋果股價上揚，台廠蘋概股同沾其利，大立光最高曾到6,075元，創台股歷史天價、台積電則創下265元高價、市值達6.87兆、鴻海則來到122元波段高點，市值超過2.1兆；然而，蘋果財測下修，台廠立遭殃及；

在蘋果大砍年度第1季財測後，台廠蘋概股三雄首當其衝，大立光去年12月合併營收月減2成，為近9個月低點；1月4日股價更跌落3,000元，收在2,905元，跌幅為4.1%，是近2個月來波段低點，市值萎縮至3,896億元；台積電股價收在208元，跌3.48%，創18個月低點，市值跌破新台幣5.4兆元；而鴻海價收在67.6元，跌1.89%，創7年多來低點，市值跌破兆元來到9,371億元。

▲（圖／作者李沃牆整理提供，資料來源：財經M平方資料整理及計算 。）

由表4及圖1可看出，這12檔組成的台廠供應鏈股價指數與蘋果股價變動趨勢不難看出，兩者關係相當密切，相關程度竟高達0.9632；這也意謂，靠蘋果吃補的台廠受蘋果財測影響相當大；簡單來說，成也蘋果，敗也蘋果。無怪乎，有人揶揄地指稱，以前是「一顆蘋果救台股」，現在「掉下來」供應鏈衝擊恐比蘋果更大。據悉，蘋果2019年中國大陸市場前景烏雲密布，包括與高通的訴訟、美中貿易談判的不確定性及5G網路競賽恐落後對手。

預估蘋果新iPhone銷售動能持續降溫，蘋果供應鏈將受到衝擊；台廠供應鏈除非拓展新利基市場，否則股價仍可能跟著下修。台灣蘋概股曾撐起台股半邊天，一旦下修，對台股後勢相當不利，投資人宜儘量避開。尤有進者，全球iPhone銷量與台灣相關廠商的訂單與出貨需求連動性高，連帶影響到台灣電子零組件出口及整體經濟成長。台灣電子零組件出口年增率於11月年增率下跌至 -3.4% ，創近2年新低，已明顯出現警訊。

▲（圖／作者李沃牆整理繪製。）

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