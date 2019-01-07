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邱智淵／不要九二共識　台灣要什麼

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▲蔡英文總統。（資料照／記者季相儒攝）

●邱智淵／獨立評論人。

請問蔡總統，如果台灣不要2008年到2015年曾經維護兩岸和平的「九二共識」了，那麼台灣要甚麼？台灣應該是甚麼？是要舉行統獨公投嗎？總統不能再用「維持現狀」模糊以對，這也是過去兩年台灣就像在原地打轉的陀螺，不知該進還是該退，造成國家衰敗的主因。

一國兩制立場從未改變

中國大陸國家主席習近平2日在《告台灣同胞書》四十周年發表重要對台政策演說，「習五條」的提出，不僅增加了兩岸「共謀統一」的意涵，更要求兩岸代表不要只是坐而論，應該起而行的共商台灣版的「一國兩制」方案。習近平的這記快速直球在嚴冬中捲起了千堆雪，震撼了寶島上的朝野各黨派。

其實詳讀原文，除了探索「一國兩制台灣方案」，這是習近平「告台灣同胞書」四十週年中最值得注意的亮點外，其他四點的內容全是舊話重說，新瓶裝老酒，並無新意，即使要求的「一國兩制」提議也是40年前中共元老葉劍英發表的演說中就已經定調的對台政策基本原則，從未改變。

只是在時過多年後，習近平的說法再一次重申了早被台灣民眾遺忘多年的統戰方針，因此讓台灣人覺得格外刺耳外；更重要的是中共不再只是嘴上說說統一而已，在兩岸政經實力已經明顯往中國大陸傾斜的失衡狀態時，中共對於掌控台灣越來越有自信之際，以及美國時時拿著「台灣牌」刺激中共政府之下，中國政府必須對於兩岸統一大業建立明確的行動綱領，這種要求台灣版「一國兩制」的統一模式，除了是在向美國宣示中國擁有台灣主權的決心外，也在嚴正警告其國境內各式的分離主義者，中共中央維持領土完整的堅持度不容懷疑，不容挑戰的。

要求討論統一議題

其實「九二共識」是確立兩岸進行溝通交流與磋商談判的規則與程序，「一國兩制」則是中國大陸對於兩岸統一後共存模式的描述。前者是講原則，後者才是狀態描述，前者是程序，後者是中國基本國策，本來就是不同的事物；但是長期以來，大家習慣的混為一談，導致了只要是與大陸合作與交流的任何主張與行動，就被綠營視為「賣台」的現象，國民黨人士又常常不能理直氣壯的說明這中間的差異，並堅持所遵循的信念，自然造成「九二共識」被汙名化的現象。

現階段，如果依照現今港澳「一國兩制」的模式，台灣人真正會損失的就是不能用「中華民國」國號與普選「總統」兩件事，這樣的模式當然不為多數台灣人民所接受；尤其剝奪了普選「總統」這個讓人民當家作主的權利，是違反民主發展的潮流，自然為台灣人所反對；但是，我們必須問自己，今天許多綠營人士不是也排斥、蔑視「中華民國」這張牌嗎？蔡總統不是多次的用「這個國家」來取代「中華民國」，直到這次九合一敗選後，又面臨中國大陸的叫陣後才又引用這個被鄙棄多時的稱號。

因此，習近平說依照「九二共識」的一個中國原則下，催促台灣進行統一的談判，並以台灣與大陸差異極大的現狀，提出台灣版「一國兩制」，並沒有改變中共的基本對台政策以及習近平過去以來的促統論調，這都還是依循「九二共識」是定海神針，以及「兩岸一家親」的精神而來。

習近平此一寄望兩岸展開有關「統一」磋商的談話，除了是有感於川普當政以來一連串的友台政策，因而對於美台及相關國家提出宣示，表達中國對於台灣的企圖心。

中國也在有感於蔡英文當家後，口說「維持現狀」卻處處實施「模糊現狀」的兩岸政策，又時時展開「去中鞏台」的去中國化政治清算，以塑造「一邊一國」的事實。加上國民黨雖然在2018年選舉獲勝，但是在野兩年來孱弱不振，能否在2020年拿回中央執政權仍不確定，再說，對於兩岸問題也不能有所承擔與因應，原來中國期待的政治談判與和平協定，完全無聲無息，這都是造成了中共對於國民黨失望，決定跳過台灣政府單位與國民黨，自己直接介入台灣民間來主導兩岸交流與促進統一事務的原因。

不要九二　台灣要甚麼

無論國民黨主張的「九二共識」或是蔡英文詮釋的「九二精神」、「九二會談」，這個兩岸共同遵守的談判原則，在2008年到2015年間曾經維護兩岸和平穩定，加速兩岸間的交流與發展，並協助台灣能夠重回國際組織與國際舞台，這不也是蔡總統競選時所謂的兩岸間「維持現狀」的根基嗎？然而，蔡總統就任初期雖還承認「九二會談」的歷史，但是在實際作為上卻是朝著否定「一個中國各自表述」的談判基礎前進。如今，蔡總統更是正式向「一個中國」告別，那也代表了台灣在國際社會將進入「冰河期」的凍結狀態。

那麼，不要「九二共識」，不願與中國合作，蔡總統要甚麼呢？甚麼是你帶領台灣走出孤立，走向繁榮的錦囊妙方呢？

蔡總統藉著習近平重提「一國兩制」的機會，完全否定去年11月地方選舉的新民意，希望藉著習老大的說詞重拾她的基本盤，這樣的統獨VS.顧肚子的對立格局又回到了去年選前的政治局勢中，然而蔡英文說統一不敢，挺獨立無膽的性格，只是繼續讓台灣在時光迴廊中慢慢耗損、自滅。

習近平日前表示，中共已「牢牢掌握兩岸關係發展的主導權和主動權」，顯示習時代的對台政策將更著重「主導兩岸關係大局」的作為。台灣自己寧願一刀兩斷放棄在隔海的世界最大消費市場的機會，那麼就請告訴民眾，你要甚麼？台灣往何處去，不要把台灣消耗在內耗以及充當中美互鬥的進退布局中。

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