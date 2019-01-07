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台灣自來水能生飲？關鍵在水塔及生菌數

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▲▲▼台灣自來水曾經推動生飲，不過礙於民眾家中水塔不一定有定期清理管理，因此有生菌數超標的疑慮，建議不生飲。（圖／資料照）

▲台灣自來水曾經推動生飲，不過礙於民眾家中水塔不一定有定期清理管理，因此有生菌數超標的疑慮，建議不生飲。（圖／資料照）

記者馮建棨／台北報導

有民眾前往海外旅遊時，發現國外水龍頭打開就能引用，跟台灣自來水必須煮沸後引用相當不同，原因關鍵就在「水塔」及「生菌數」。

台水董事長郭俊銘表示，台灣的自來水水質相當好，水中的相關各項標準都有達到生飲標準，不過最後關鍵在「飲用水質標準」當中的生菌數，由於自來水會在水中添加「氯」來消毒，但氯會隨著時間而減少，讓水中的大腸桿菌數量增加，且台灣習慣在建築物頂端加裝水塔，這是讓自來水無法生飲的關鍵。

郭俊銘說，由於民眾習慣透過家中水塔儲水來供給全部的水源，這跟日本相當不同，日本的家中大部分不會設有水塔，而是在鄰近的公園或是地下設置大型儲水場，再透過加壓送到家戶當中，因此生菌數可以獲得控制，反觀台灣的水塔不一定有受到妥善的管理，且水循環時間可能超過兩天，生菌數有超過引用標準的疑慮，因此才是建議民眾不要生飲。

台水還說，另外台灣還沒有建立生飲的習慣，過去有在車站或是火車站等人潮多、用水量大的地方試辦過，這些地區的可以確保生菌數符合標準，但民眾還是不放心，大多數的人還是會依照習慣來飲用水。

▲▼▲▼台灣自來水曾經推動生飲，不過礙於民眾家中水塔不一定有定期清理管理，因此有生菌數超標的疑慮，建議不生飲。（圖／自來水公司提供）

▲台灣自來水曾經推動生飲，不過礙於民眾家中水塔不一定有定期清理管理，因此有生菌數超標的疑慮，建議不生飲。（圖／自來水公司提供）

【生菌數】【大腸桿菌】
。「生菌數」是單位樣品內的「總活菌總數量」，用來判斷食品加工的過程是否衛生，及食物新不新鮮，若食品不新鮮，生菌數就會相當高。大腸桿菌則是判斷是否受汙染的指標，數量太多會引發像是腹瀉、嘔吐等腸胃症狀。

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