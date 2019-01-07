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歪踢插畫／讓動保教育從小扎根

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（編案：立院於去（2018）年12月7日三讀通過《動物保護法》修正草案，明文規定各級政府應普及動物倫理與動物保護法規相關教育，並落實於十二年國民基本教育課綱。）

●歪踢／設計領域大學生，喜歡透過插畫表達對社會議題的觀感。

▲立院三讀通過動保法部分修正，動保教育將納入十二年國教課綱。（圖／作者歪踢繪製，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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關鍵字：雲論歪踢,雲論,歪踢,插畫,動保法,12年國教,課綱,動保教育

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