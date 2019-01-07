未揭露質押大同股票遭告發財報不實　華映重訊澄清

▲面板廠華映。（圖／資料畫面）

記者姚惠茹／台北報導

華映 (2475) 聲請重整被法院駁回緊急處分後，債權銀行在重整訊息傳出後，賣掉華映質押的1萬944張大同股票，遭指控華映從106年至今的財報竟然都未揭露將大同 (2371) 股票質押給銀行，涉嫌違反證券交易法的財報不實罪，對此，華映特別重訊澄清。

中華金融人員暨投資人協會秘書長尚潔梅向台北地檢署告發指出，華映董事長林蔚山、董事林郭文艷、林和龍、彭文傑及獨立董事趙建和、袁建中、蔡裕源、總經理林盛昌、會計主管汪志成明知財報不得虛偽或隱匿，卻未揭露公司質押大同股票的事實，如果罪名成立，最重可處10年以下有期徒刑，得併科2億元以下罰金。

這起事件主要是因為債權銀行京城銀行在華映宣布聲請重整後，從犇亞證券賣出華映質押的1萬944張大同股票，但是遍查華映106年第4季至107年第3季經會計師核閱的財務報表，都未記載這些股票被質押設定給銀行，反而虛偽記載「未有提供擔保之情形」。

告發狀指出，檢視華映的財報，債權銀行包括台灣銀行、京城銀行等20家銀行，華映向京城銀行借款的擔保品僅列「機器設備、建築物及廠房所在之土地」，並沒有質押大同股票，華映也從未在財務報表揭露，公司持有大同股票1萬944張有質押作為擔保品情事，顯然財報不實。

對此，華映稍早重訊指出，華映自106年第4季至107年第3季，並未有將持有大同股票質押之情事，因此華映財報記載大同股票「未有提供擔保之情形」，完全與事實相符，而華映為充實營運資金，於107年10月5日與京城銀行簽訂新臺幣5億元之長期借款，並以華映持有之大同及福華公司股票作為擔保品，此等事實並非發生於上述財報期間，自無從於上述財報揭露，特此澄清。