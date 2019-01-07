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尾牙中獎價值超過2萬10元　扣繳10%所得稅

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農曆年前搶賺紅包財　拍賣「尾牙獎品」出清湧現（圖／業者提供）

▲尾牙獎品中大獎，有課稅的問題，員工高興之餘應該關注稅務問題（圖／業者提供）

財經中心／台北報導

各大公司陸續辦尾牙，犒賞員工一年來的辛勞，甚至祭出大獎激勵員工士氣與熱血，但是財政部提醒，如果源更抽到的獎品、金額超過2萬10元以上，就必須扣繳10%所得稅。

財政部表示，機會中獎的獎金包含兩大類，如競技、競賽的獎金，以及尾牙年終抽獎獎金或獎品。高雄國稅局說明，舉辦摸彩活動所發給的獎金或獎品，是屬所得稅法所規定的「競技、競賽及機會中獎的獎金或給與」，應由扣繳義務人於給付時按中獎人身分辦理扣繳。官員表示，中獎員工若為境內居住的個人，公司就應按給付全額，扣取10%稅款，並於次月10日前向國庫繳清，但若是該次應扣繳稅額不超過2000元時，就免予扣繳，僅須列單申報；反之，中獎的獎金或獎品超過2萬10元時，應扣繳稅額會超過2000元，就必須辦理扣繳。而中獎人若不是我國境內居住的個人是外籍勞工，則須按中獎金額的20％預先扣繳所得稅，並分離課稅。

國稅局官員說，許多企業都誤以為，只有給付現金時才需辦理所得稅扣繳，但其實這種觀念並不正確，獎品也是一種實物所得，無論是抽到電漿電視、汽車、電冰箱等獎品，也必須依法繳納所得稅。賦稅署官員指出，綜合所得稅課徵項目，包含薪資所得、營利所得和執行業務所得等十大類，其中摸彩獎金和獎品，屬於「競技競賽機會中獎所得」，扣繳率為10％，中獎民眾必須核實申報，並在當年度併計入其他所得項目，依法報繳所得稅，而預先扣繳稅額則可扣抵。

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關鍵字：尾牙,排場,獎品,所得稅

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