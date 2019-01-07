美中今貿易談判　歐洲線運價強彈　航運股價揚

▲美中貿易談判今日登場，航運類股翻紅走揚。（圖／長榮海運提供）

記者林淑慧／台北報導

美中雙方今（7）日在北京舉行副部長級貿易談判，關稅戰仍是一大未知數，不少美國貨主為避免夜長夢多，仍搶在貿易戰休兵期提前搶出貨，推升歐美長線運價，也帶動航運類股股價走揚。

台股今天開盤大漲逾百點，航運類股中的貨櫃航運陽明、長榮、萬海，以及散裝航運類股的台航、東森、中航、裕民、益航，股價全都翻紅。其中，陽明、長榮盤中漲幅接近2%，散裝航運類股也有接近1%的漲幅。

美中貿易談判今日登場，是自川習會後，首次恢復面對面談判，從談判陣容推斷，此輪談判應是聚焦農產品及能源採購議題。市場預估，若談判進展順利，中共副總理劉鶴有望短期內訪美，爭取在九十天休戰期內（即3月2日之前）達成協議。

航運業者分析，大陸廠商為美國貨主趕工出貨已告一段落，目前進入為歐洲市場趕貨生產階段，加上部分船公司歐洲線自去年11月起技術性減班，進而推升歐洲線運價上漲，挹注航運業營運表現。

美國市場方面，在貨主趕在農曆年前進貨，貨櫃航運進入年前小旺季，但美中貿易戰休兵90天後，近二周北美線運價大幅下修，三大海運聯盟採技術性減班，已穩住運價，挹注年前小旺季市況表現。