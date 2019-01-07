十年來首度衰退！大摩砍台積電目標價至「1字頭」

▲台積電目標價遭大摩砍至一字頭。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

台積電遭到外資大刀砍價，大摩今（7）日出具最新報告，一口氣從目標價214元，竟然一口氣被砍到「1字頭」、199元；並預期今年度營收不增反減，恐面臨0.5%的年衰退，是台積電十年來首度衰退。

回顧台積電股價，只有在2017年4月28日、一年10個月前才有的194元的1字頭價位，顯示大摩對半導體景氣真的很看衰。

根據大摩報告顯示，因為iPhone財報下修，因此對於智慧手機用的半導體需求也會下調，同時也影響台積電今年度成長。

由於蘋果在台積電的一年營收占比約20%，隨著蘋果在1月3日對財報預測釋警，將影響台積電在今年上半年的成長。

大摩指出，不僅蘋果財測不好，智慧手機應運的半導體更弱，年對年成長將會有結構性衰退，不僅僅只有庫存去化問題，還有蘋果換機週期拉長等問題，預估應用於4G手機的半導體今年將會有10%的衰退。

大摩指出，即將在1月17召開法說會的台積電，對於今年展望會讓市場失望，公司原預期的年成長5-10%，不僅不會實現，甚至第1季就先季減15%，而市場一般預期是季減11.8%。

對於台積電展望，大摩預測，整年度營收規模不增反減，將年減0.5%，是十年來首度衰退。從台積電四大成長動能來看，遇上智慧手機需求疲弱，台積電在高速運算（HPC）和車用領用成長，也無法彌補智慧手機的衰退。

台積電歷經上週被外資連續倒貨，今（7）日股價報復反彈2.16%，早盤維持在212.5元的均價。

