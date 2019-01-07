缺工問題火燒眉毛　362家日企因此破產

▲截至2018年11月，日本共有362家企業因人力資源短缺而破產。（圖／PAKUTAS）

財經中心／綜合報導

去年有許多的日本企業因人力匱乏而陷入困境甚至破產，反映出該國勞動力短缺的問題，對那些未能保留住員工的企業造成愈來愈大的影響。

日經新聞報導，Tokyo Shoko Research統計，截至2018年11月，日本共有362家企業因人力資源短缺而破產，較2017年同期增加20%，甚至高於2015年全年的統計，2015年因人力資源匱乏而破產的案例為340起，是2013年東京商工研究開始追蹤這項數據以來最高紀錄。

因企業缺乏足夠員工來處理必要工作而被迫關門的企業，數量暴增66%至53家，另有24家公司，因為無法負擔留住現有員工而增加的成本，數量大增71%。因老闆生病或退休卻無接班人而停業的企業數則增加13%至261家。這些問題在服務業尤其嚴重，其中包括餐飲業、養老院及老人照護服務以及貨運業等。

隨著日本經濟緩慢而穩定的復甦，就業機會及相對應的求職者比例提升至1974年以來新高，勞工傾向於那些提供更好工作條件的企業，如支付更高的薪資或更輕鬆的工作量等。

2018年1月至11月期間日本總共有7613間公司破產，較2017年同期下滑1.2%，由於經濟改善及金融機構的協助，該數據已連續10年呈現下滑的趨勢，但服務業破產比率卻是10年來首次提升，零售業破產比率則是已連續3年正成長。

Tokyo Shoko Research的研究人員表示，因人力短缺而破產的企業比率上升，若2019年日本破產企業總數重新開始增加，也不會感到意外。