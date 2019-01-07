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尹衍樑身價贏過郭台銘！「逆勢上漲」奪台第2大富豪　投資秘訣曝光

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▲潤泰總裁尹衍樑（右）去年財富逆勢上漲。(圖／鏡週刊提供，下同)

圖、文／鏡週刊

2018年彭博億萬富豪指數日前出爐，受到中美貿易戰、iPhone銷量不佳等因素衝擊，2017年台灣首富鴻海董事長郭台銘身價大縮水，年減16億美元（約新台幣494億元），以46億美元（約新台幣1420億元）跌落到第三名，身價輸給新首富旺旺集團董事長蔡衍明，以及排名第二的潤泰集團董事長尹衍樑。尹衍樑也是台灣前五大富豪當中，財富唯一逆勢上漲的大老闆。

潤泰集團旗下的上市櫃公司包括潤泰全球、潤泰創新、南山人壽、中裕新藥、浩鼎生技、泰福生技等企業，在出售中國大潤發股權給阿里巴巴後，潤泰集團共落袋867億元，對潤泰全和潤泰新則分別貢獻168億元和112億元，在這波景氣循環當中，尹老闆的重要投資賣在高檔成了最大贏家。

潤泰集團在出售中國大潤發股權給阿里巴巴後，共落袋867億元。（東方IC）

在生技版圖方面，中裕的愛滋病新藥Trogarzo拿到FDA藥證，則是尹衍樑在去年的生技事業表現最好的代表，今年Trogarzo也可望拿下歐洲的藥證，對中裕的業績帶來更多貢獻。

在金融版圖方面，南山人壽去年8月已經向金管會提出興櫃申請，接下來也一度傳出可能併入中信金的消息，但目前興櫃案和合併案都還是在只聞樓梯響的階段。

所幸在景氣下墜前，尹衍樑在中國的投資順利套現並且賺到大錢，光是這一點，就讓許多資金還卡在對岸的台商，羨慕不已。


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關鍵字：鏡週刊,尹衍樑,郭台銘

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