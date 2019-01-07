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尤里安／星戰計畫復活？起死回生的美國太空作戰軍

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▲太空軍未來將統括目前由空軍主導的太空資源運用，並且結合實兵單位強化對於軌道空間的反介入平戰作為。（圖／翻攝自美國防部）

●尤里安／現任軍事戰略評論員，淡江戰研所畢業。

太空軍司令部創設緣起

雖然美軍全球監控能量和資通電反應能力仍舊睥睨其他國家，但由於中共積極發展不對稱戰略並將太空視為重要關鍵以來，美軍高司單位對於中共毫不遮掩的太空軍事化企圖就憂心忡忡。由於發射載具操作經驗和相關技術都需要大量試誤過程，無法比照商用科技的後進者優勢，因此中共靠著經貿發展優勢從烏克蘭等前蘇聯共和加盟國手中獲得前蘇聯基礎太空技術和擁有豐富操作經驗的技術團隊，讓中共的發射技術和衛星運用能力獲得飛躍性進步。

更重要的是，中共所獲得的太空技術不僅讓共軍在印太地區逐步建立屬於自己的精確定位導航和通資電鏈結能量，同時共軍也企圖利用前蘇聯發展多時的反衛星技術對抗仍舊擁有相對數量與技術優勢的美軍，其中最顯著的例子就是共軍在2007年1月11日所進行的陸基反衛星實彈測試。

除了指管通情監偵之外，太空也是縱深武力投射的新管道。尤其共軍深知在傳統投射能量即便到中長期都恐怕難與美軍厚植多年的海空軍分庭抗禮，因此對於利用太空作為投射管道向來都抱有極大的興趣，而這剛好和前蘇聯對抗美軍的主要想定高度重疊，讓共軍得以跳過前端理論部分快速投入實作測試。

▲美空軍擁有強大的獨立軍用發射能量，可從范登堡空軍基地直接發射各式軍用酬載進入。（圖／翻攝自美國空軍）

美軍對於共軍的太空軍事化作為了然於胸，因此川普政權才會在2018年6月18日訓令國防部開始進行太空軍的創設前置準備作業。事實上，2018國防授權法案中原本就有在空軍司令部麾下新設太空作戰軍的提案，但後來遭到眾議院軍事委員會否決。川普政權公開宣布創立太空軍的行動不僅代表美國政軍高層對於掌握太空優勢的危機感，同時也代表長久以來由美空軍獨占鰲頭的近地軌道空間資源運用與縱深武力投射將會出現重大變革。

整軍備戰

在宣布創立太空軍計畫作為的同時，美軍也把太空軍的任務從過去以指管通情監偵為主體，近一步擴張為將太空視為新的戰鬥區域（warfighting domain）。也就是說未來太空軍將會針對在太空對美國資產和有生力量採取敵對行為的國家或政治實體執行必要的軍事行動，其中除了自衛反擊之外當然也包括先制打擊。

原本歐巴馬政權在連任之後因為中共擴張威脅就已經開始逐步調整太空戰略，後來歐巴馬政權在軍方和部分國安團隊幕僚的強烈要求下同意設立所謂的聯合太空作戰中心（JICSpOC），形同讓2002年後遭裁撤併入戰略軍（USSTRATCOM）的太空司令部重新復活，並且不久後改編升格為太空防衛中心（NSDC），也成為現今川普政權創立太空軍的重要基礎。

不過即便爭取太空作戰優勢這一點已是美國政軍主流共識，但問題是牽涉到新設軍種就會有大量的人事角力和官僚牽制。特別是在空軍內成立太空作戰軍的提案既然遭到否決，創設獨立太空軍的計畫自然更加惹人非議。

美太空軍編制與作需想定

就基本上來說，川普政權推動太空軍成立的原始想定其實和二戰後美國空軍從陸軍分家的理由大同小異，那就是為了在特定戰域爭取最大優勢。換言之，既然空軍是為了確保制空權而設立，那麼為了確保在太空的優勢而讓太空軍從空軍分家成為獨立軍種自然也就非常合理。而按照美軍編制，由於未來太空軍的編制位階和陸海空軍平行，因此國防部將會新增太空軍部，依照目前所提出的期程，太空軍部預計在2020年掛牌成立。而太空軍部將會下轄兩大主要單位，分別是太空軍司令部（SPACECOM）和太空作戰軍（SOF）。其中太空司令部的定位類似現在空軍下轄的太空指揮部和太空防衛中心，主要負責在聯合戰略司令部麾下的軍種協調和資源分配，角色定位類似現行聯合特戰司令部。

至於太空作戰軍的主要任務就大異其趣，根據目前公布的編裝想定概要推斷，未來太空作戰軍除了納編現有的衛星運用能量之外，更重要的就是積極發展能夠在太空遂行反制作戰的載具和武器。也就是說太空作戰軍將名符其實成為一支專司在軌道空間乃至於外太空執行作戰任務的兵種，如同過去戰略防衛機先中所提出的多項軌道攻擊載具和能量武器概念都有可能在檢討後重新復活。

除了實兵部隊之外，太空軍部的另外一項特點就是將擁有獨立的裝備和戰術戰法研發單位。新設立的太空發展署（SDA）將針對太空軍部需求專責研發新裝備和理論驗證，形同軍方版的太空總署。對美國防部而言，設立太空發展署的主要目的之一就是為了強化軍方專用太空戰裝備的研發速度，而非像過去為了遷就太空總署的科學實驗用途而綁手綁腳。而為了確保太空軍創設進度，國防部也將新增執掌太空軍部業務的助理國防次長。

▲太空作戰軍在未來將會協調各軍種的太空資源需求，並且在確保掌握軌道空間行動自由的狀況下避免現有資產遭到破壞。（圖／翻攝自美國防部）

雖然太空軍目前尚在紙上作業階段，但為了確保美軍的太空優勢得以在成軍時繼續確保，因此作為戰具戰法研發主力的太空發展署將會在2019年中先行掛牌運作，以現有科技為基礎加速軌道空間戰鬥的技術驗證，並且配合現有裝備的性能調整讓太空作戰軍在成立之後就擁有可用的實際裝備。

回顧以往，美空軍太空司令部原本就是為了雷根政權的戰略防衛機先計畫所成立的專責單位，而在併入戰略司令部之後由於組織龐大加上任務偏重反恐，因此對於維持太空優勢所投注的資源自然不如以往。而創設獨立太空軍的目的就是為了讓爭取太空優勢成為戰略方針重點，更重要的是，在太空軍成立之後，美軍對於利用軌道空間和太空資源的作需想定是否轉守為攻，有待後續的觀察。

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