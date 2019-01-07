貿易戰、華為事件影響　CES展參展陸企減少20％

▲中國大陸電信巨擘華為今年雖仍有參與CES展，但攤位數量將做出下調。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

在拉斯維加舉辦的美國消費性電子展（CES）預計將於美國時間1/8登場，但外媒報導指出，過去原本參展踴躍的中國大陸廠商，今年受到美中貿易戰以及華為事件的壓力，今年參展的中國大陸廠商數量下滑約20％。

據《南華早報》報導，近年來許多中國大陸廠商都在美國消費性電子展（CES）上展示出最新的科技，也讓 CES 常被暱稱為「中國消費性電子展」（Chinese Electronics Show），但今年由於擔心美中貿易戰關稅的影響，願意參展的中國大陸廠商數量大幅下滑。

中國市場研究集團（CMRG）總經理Shaun Rein指出，許多中國大陸企業都擔心貿易戰所引發的關稅成本，且參與CES這樣的展覽通常會花費不少金錢，再加上美國總統川普對於中國大陸科技技術有許多的質疑和批評，讓這些中國大陸企業開始思考重新制定他們在美國的投資計畫。

而據CES官方於4日所公布的參展名冊，目前共有1211家中國大陸企業將會參展，美國方面則會有1751家，雖然中國大陸參展企業數量較過去下降20％，但數量仍占總參展數約三分之一。而負責籌辦CES活動的「消費技術協會」（CTA）被問及為何今年中國大陸參展廠商數量減少的問題時。記決發表回應。

報導分析，據Capstone Advisory Group的數據，美國仍然是全球最大的消費市場，在2017年時，美國的人的支出總額為12.5兆美元，幾乎是中國大陸的3倍，在這樣的背景下，美國市場對於中國大陸企業來說仍非常具有吸引力。像是在美國慘遭封殺的華為，今年仍有參展，但該公司將攤位數量進行下調，並將展覽重點移至今年2月在西班牙巴塞隆納所舉辦的世界行動通訊大會（MWC）。